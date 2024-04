Nikauly de la Mota propone reorganizar ministerios para una gestión más eficiente

Nikauly de la Mota, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Generación de Servidores, planteó la necesidad de reducir funciones y personal en el gobierno para promover la austeridad, criticando un posible aumento de impuestos y sugiriendo enfocarse en optimizar el gasto público.

«Generación de Servidores es un partido que no capta fondos. No tenemos un gran presupuesto de campaña, pero entiendo que ya la gente no quiere mucha parafernalia y muchas vallas. Lo que la gente quiere son propuestas serias que resuelvan y que le den al traste con la solución a todo lo que nos aqueja», expresó durante una entrevista en el programa «Despierta con CDN».