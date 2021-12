Mujeres se retiraron implantes de senos porque les impedían enfocarse

Santo Domingo, RD- Toda mujer sueño con tener un busto hermosa y firme por eso muchas deciden someterse a cirugías plásticas para aumentarse el busto, pero algunas youtuber indicaron que se retiraron los implantes por problema de salud.

Muchas de las damas sienten inconformidad con el tamaño de sus senos, y otras deciden rapárselo después de traer un bebé al mundo.

Este el caso de la youtuber Jackile Hernández, la cual se decidió implantarse en el 2016, para tener una mejor apariencia física, pero las cosas no terminaron como ella pensaba ya que a través años empezó a presentar problemas de salud.

"Siempre sentía mucho cansancio, dolor de espalda y perdida de memoria, razón que me alertó para investigar que me estaba pasando" indicó Hernández.

Jackile dijo que se sorprendió cuando descubrió que existía la enfermedad de implantes que miles de mujeres sufren de este mal en todo el mundo.

La influencers Yosoy lizaguilar, indicó que estaba ilusionada por tener el busto grande, pero que su vida fue nada fácil.

Resaltó que desde que se operó sentía mucho dolor debido a ellos y que por este motivo le era difícil realizar sus actividad cotidianas.

Implantes de senos

A esos testimonio Natalies Outlet, afirmado que seis meses después de aumentarse el busto empezó a presentar síntomas que no eran normal.

" Recuerdo que mi madre me preguntaba que porque se me caía tanto el pelo a diaria y no sabia que decirle" Manifestó Natlies.

Dijo que uno de los síntomas que presentó debido a los implantes fue cansancio extremo y ojeras.

También expresó que había momentos que sentía muy deprimida y sin deseo de hacer nada.

" Me mantenía de doctor en doctor y nunca encontraba nada, hasta que una amiga me hablo de la enfermedad de los implantes de senos y comprendí que mi problema era por las siliconas". Aseguró Natlies.

Puntualizó que su vida volvió la normalidad cuando se lo retiró

Enfermedad por implantes de senos

La FDA ha identificado una asociación entre los implantes de seno y el desarrollo del linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes de seno (BIA-ALCL), un tipo de linfoma no hodgkiniano.

Los pacientes con implantes de seno pueden tener un mayor riesgo de desarrollar este cáncer, que se desarrolla principalmente en el líquido o tejido cicatricial que rodea al implante.

Los implantes de seno tienen superficies lisas o texturizadas (cubiertas).

El BIA-ALCL se desarrolla con más frecuencia en pacientes con implantes texturizados que en aquellos con implantes de superficie lisa.

Como otros linfomas, el BIA-ALCL es un cáncer del sistema inmunológico y no del tejido mamario.

Algunas pacientes con implantes también han reportado problemas de salud como enfermedades del tejido conectivo (como lupus y artritis reumatoide), problemas de lactancia o problemas reproductivos.

Actualmente, no hay pruebas suficientes que apoyen una asociación entre los implantes de seno y esos diagnósticos.

Además, algunos pacientes que recibieron implantes de seno han reportado una variedad de síntomas sistémicos como dolor en las articulaciones, dolores musculares, confusión, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes y otros.

El riesgo individual de las pacientes de desarrollar estos síntomas no ha sido bien establecido.