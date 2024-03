MOPC repara baranda de protección vehicular en el elevado de Los Alcarrizos

Santo Domingo.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dispuso la reparación de la baranda de protección vehicular que resultó desprendida por un vehículo en el elevado de Los Alcarrizos. Además indicó que lo mismo se realizará con las juntas de expansión que presenta un ligero deterioro en ese viaducto.

La información la dio a conocer Ángel Tejeda, Viceministerio de Planificación y Regulación Técnica del MOPC. Tejada aseguró que la falta de esa baranda, así como las juntas de expansión no representan ningún peligro para quienes utilizan esa vía.

“La infraestructura no representa un gran peligro para la ciudadanía, sin embargo, reconocemos la molestia para los ciudadanos que representa la falta de esa baranda, que no es peatonal, sino una protección más bien para los vehículos. Estamos instruyendo el inicio de esos trabajos y la reposición, no solo de la baranda, sino también, la reconstrucción y sustitución de esas juntas” indicó Ángel Tejada, viceministro de Obras Públicas.