Piden a Abinader aprobar las tres causales tras fallecimiento de mujer por complicaciones postparto

Santo Domingo, RD.- La madre de la joven economista Adilka Feliz, quien murió de un infarto el pasado miércoles 21 de febrero al enfrentar complicaciones tras un parto prematuro, ocurrido hace aproximadamente 21 días, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, retomar el tema para la aprobación de las tres causales en el Código Penal.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Berkis Paulino, madre de Adilka Féliz, hizo el llamado al presidente Abinader.

Sr. Presidente, @luisabinader, usted también tiene hijas, en nombre CLAURYS ADILKA FÉLIZ PAULINO, exigimos retomar la aprobación de las tres causales en el Código Penal (con el debido reglamento). Nosotros, personas de fe y que tememos desagradar a Dios, solicitamos que estos temas se regulen para que no sigamos perdiendo madres y mujeres valiosas… como la madre de Sebastián

En tal sentido, Paulino hizo alusión a las últimas palabras de Adilka Féliz.

Cito la última expresión de mi adorada hija: «Yo, que he luchado tanto por la aprobación de las tres causales, pero qué irónica es la vida, miren en la posición que hoy me encuentro». Cuál presagio de muerte que no alcanzamos a ver