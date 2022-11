Leonel Fernández pone «al servicio del Gobierno» Fuerza del Pueblo para enfrentar criminalidad

Santo Domingo, RD.- El partido Fuerza del Pueblo se pone a la disposición para acompañar al gobierno en la búsqueda de soluciones a la ola de violencia y criminalidad que se ha desatado en las últimas semanas en República Dominicana, según expresó su presidente, Leonel Fernández.

«Ponemos al servicio del Gobierno toda la experiencia que tienen compañeros dentro de la Fuerza del Pueblo que han ocupado mandos. Además de posiciones de mando durante las pasadas gestiones del Gobierno. Conocen el tema de la criminalidad y pueden aportar en la solución de este problema que hoy está generando inquietud e incertidumbre en el pueblo dominicano«, explicó el expresidente de la República Dominicana.

Fernández, quien en un discurso en el polideportivo de Monte Plata había lanzado duras críticas a las promesas incumplidas de las autoridades actuales, se mostró altamente preocupado por la situación de violencia que se le está saliendo de las manos al gobierno. «Lo que ha pasado esta semana en la República Dominicana conlleva una profunda reflexión de hacia dónde vamos como país«, manifestó.

Explicó que la pasada semana en el país, «hubo asaltos, hubo asesinatos en la capital, en el Ensanche La Fe, lo hubo en La Vega, lo hubo en Moca, lo hubo en varias localidades del país. Ahora una nueva modalidad de criminalidad que está ocurriendo, que no conocíamos en la República Dominicana, que son los desaparecidos. Esta son gente que desaparece y que la policía no da con ellos, el número de desaparecidos va incrementando«, detalló Fernández.

Fuerza del Pueblo llama al actual Gobierno a prestar atención a la criminalidad que vive el país

Hizo un llamado a que el gobierno le preste atención a eso que está ocurriendo en la República Dominicana. «Ya no solamente son robos, ya no solamente son asaltos, que están ocurriendo a la luz del día, se aparecen bandas criminales. Estas, asaltan bancos, asaltan estaciones de gasolina, y no hay manera de que la policía de al traste con ellos«, precisó.

Leonel Fernández manifestó además que, «La República Dominicana no está en condiciones de recibir una situación de violencia como la que está ocurriendo«. En ese sentido, fue el anuncio de ofrecer colaboración al gobierno dominicano, para que la Fuerza del Pueblo pueda contribuir a frenar los crímenes que se ha desatado en el país.