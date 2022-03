Santo Domingo, RD.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, desarrollará agenda de varios puntos en la provincia Monte Plata este domingo.

Las actividades de la mañana serán en el distrito municipal Los Botados, donde iniciará con saludos a la señora Santa Trinidad de la Cruz; la dama también conocida como Tati, un ícono de la actividad del comercio en la zona.

Más tarde sostendrá un encuentro con dirigentes de la Fuerza del Pueblo, para dar seguimiento al trabajo político que desarrollan.

Fernández, luego participará de un almuerzo con sectores productivos de la zona, en la casa del ingeniero Mario Hernández.

Desde Los Botados el presidente de la Fuerza del Pueblo irá al municipio de Yamasá para reunirse con la dirección municipal de su partido.

A las 3 de la tarde está programado que Leonel Fernández encabece la juramentación del regidor Pedro Freilin Hernández y un equipo de dirigentes que le acompañan, quienes abandona el partido morado.

Desde ahí se trasladará a Sabana Grande de Boyá. Este recorrido reactiva las actividades del presidente de la Fuerza del Pueblo por el territorio Nacional. Tras varias semanas donde estuvieron limitadas a realizarse en la Casa del Pueblo Johnny Ventura con pequeños grupos. Debido a guardar prudencia luego del rebrote de Covid-19 que hubo en el país durante el mes de enero y principios de febrero.

Leonel Fernández asegura con actual gobierno no se saldrá de la crisis

Leonel Fernández, tres veces presidente de la República que asumió el poder en medio de una crisis económica en 2004, enfrentó situaciones similares en 2008 por la crisis financiera global y en 2011 por el alza de los precios del petróleo, afirmó que el gobierno no podrán salir de la crisis que golpea el país porque, según él, está “en una burbuja”.

“Sí se puede salir de esta crisis, pero con la actual gestión de gobierno no será posible porque, primero, vive en un mundo de burbuja. En un mundo irreal, un optimismo exagerado haciendo creer a la gente lo que no es. Entonces, cuando la gente va a comprar carne y le sale más cara que nunca; va a comprar la libra de arroz, y le sale más cara que nunca. Bueno no puedo creer lo que me están diciendo”, criticó.

Entre las cifras exageradas, que según Fernández muestra el gobierno y que no son reales, está el crecimiento económico de 12.3% cuando, dijo, en realidad fue de 4.7%.

“Está muy bien, logró avanzar, pero pasar de 4.7% y a12.3%, eso se llama rebote estadístico. Cuando lo digo, salen voces adversas diciendo que yo no quiero reconocer que el gobierno ha crecido tanto. No, eso ocurre en toda América Latina, el crecimiento regional y el crecimiento mundial tienen un componente de rebote estadístico”, ratificó Leonel Fernández.

Fernández fue el invitado a la entrevista especial de elCaribe-CDN, encabezada por el director, Nelson Rodríguez. Además de la directora de CDN, Alba Nelly Familia, y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.

El político estuvo acompañado de los dirigentes de la FP, Demóstenes Martínez, José Rafael Vargas, Omar Fernández y Annia Valdez.

