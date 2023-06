Decenas de ciudadanos haitianos estafados denunciaron que fueron estafados por James, quien posee un pasaporte haitiano y una cedula dominicana. Las denuncias son parte de una investigacion de Reporte Especial con Julissa Céspedes.

Santo Domingo, RD.-Decenas de ciudadanos haitianos denuncian que fueron estafados por una red que que se dedica al tráfico de emigrantes desde una agencia que opera en la ciudad de Santiago.

Un grupo de denunciantes que acudió a la periodista de investigación Julissa Céspedes informó que el blanco de la red, liderada por el haitiano Jean James, son los haitianos que buscan una vida mejor. Solo que esta vez sus sueños se convirtieron en pesadilla.

Por más de cinco años miles de haitianos han salido desde su país y desde la República Dominicana a Brasil, México, Guyana, Chile, Colombia, entre otros países, con documentos “legales” de procedencia dudosa. Pero, esto no activó las alarmas de las autoridades, al menos no hasta ahora.

Una persona, que no reveló su nombre por temor a represalias, dijo a Reporte Especial que Jamen “es una persona que vive bien. Tiene carro del año, tiene cuenta, y una casa que cuesta como un millón de dólares. A quien me provoca dominicana, pero todavía yo no sé si es dominicano, si es haitiano, pero sí, pero cuando yo fui en la oficina habla creole conmigo”.

James tiene pasaporte haitiano y cédula dominicana

El responsable, de acuerdo con los denunciantes, tiene un pasaporte haitiano y una cédula dominicana. En uno se hace llamar Jean James y en el otro documento Pedro Manuel Ubiera. Su nacionalidad es un misterio, como otros hechos que envuelven esta historia.

Conforme la cédula de identidad, Pedro Manuel Ubiera Cordero nació en Villa Bisonó, un municipio de la República Dominicana también conocido como Navarrete, ubicado en la Provincia de Santiago, tiene 31 años de edad, y está soltero.

Por otro lado, según su pasaporte, su nombre es Jean James, de nacionalidad haitiana, quien nació en el año 1991.

James habría mandado a matar a persona ayuda a estafados

A James o Ubiera se le señala en un atentado a la vida de Karl Saintoiry propietario del restaurante De L’ aromate Creole ubicado en la ciudad de Santiago el mismo que denunció que Migración le allanó su negocio.

Saintoiry tiene la teoria de que James lo mando a matar, porque esta apoyando a las personas que se han visto estafada por él.

Atentado que fue el domingo 21 en mi casa en Jarabacoa estaba con mi familia, algunos amigos cuando entró una persona armada justamente había subido a mi habitación. Y dije dame a acostarme unos minutos estaba esperando la comida para compartir todo y en ese momento cuando escuché los disparos que fueron tres disparos y cuando salí de mi habitación vi a dos de mis amigos heridos uno en el pecho y el otro abajo en el cuello. Karl Saintoiry, víctima de James.

Por este hecho hay dos personas recibiendo atenciones médicas porque se encuentran en un estado grave de salud, tras ser impactados con varios disparos.

Modus operandi de la red de James

Pedro Ubiera o Jean James, antes de emprender en el negocio de viajes turísticos, trabajo en una agencia de viajes en la ciudad de Santiago, donde tal vez aprendió el manejo de negocio, para luego pasar a convertirse en su propio jefe.

“Antes trabajaba, el dueño trabajaba con otra agencia que se llama Julissa Julie en Santiago, y de ahí alquilando vuelo juntos. Va a mandar gente en Chile. En todo destino que decimos antes. De ahí él tiene su confianza para atraer el cuarto diciendo ahora tiene mi propio negocio. Tráeme mi cliente. Dile no a Julie. De ahí empezó a invertir con él”, reveló Vileus Kenelson, vocero de los demandantes.

Un denunciante anonimo reveló que tiene miedo de James o Ubiera, “yo tengo miedo con ese tipo. Una persona que hace tráfico humano es una persona muy peligrosa. Claro que yo tengo miedo siempre. Yo entro a mi casa a las cinco. Yo no voy a salir a las 17:00 de la tarde, estoy dentro de mi casa, yo no voy a salir hasta la mañana”.

Su empresa, la agencia de viajes identificada como Optimiste Tours por los denunciantes, no está en las bases de datos dominicanas, pero si está registrada a su nombre OTMS TOURS de acuerdo con ONAPI fue inscrita en el año 2019 y vence en el 2029, figura como su titular: Jean James y como gestora Dominga Pérez Díaz.

La agencia está ubicada en la Avenida Estrella Sadhalá número 210, conforme la página la actividad de la empresa es: servicios, guía turística, reservación de hoteles, cruceros, excursiones nacionales e internacionales.

“A veces su hermano. Y tenía dos secretarias en la oficina. Pero viene a veces. Pero no es fácil. Si bien siempre, siempre en la oficina puede durar como diez minutos. Si viene a recibir un dinero grande”, explica un denunciante anónimo.

Por años, esa agencia ubicada en un rinconcito de Santiago logro sacar de manera aparentemente fraudulenta miles de haitianos, entre ellos niños, y mujeres, sus hazañas la convirtieron en un referente, y el dinero que movía por estas transacciones supero los millones de dólares, por lo que la voz empezó a expandirse.

Esa agencia tiene más de seis años aquí funcionando. El primer grupo que llegaron ya, ya se funciona bien con esa Con, es el dueño que se llama James Juan. Entonces, en el caso de nosotros, como que empezó a embestir desde 2019. De ahí la idea del dueño se cambia, cambiar de que va viviendo, vida de lujo con jeepetas del año y Villa de millones y nosotros quedando caliente con los clientes en la calle, alguno que está preso en Haití o que paso al favor de estafador, mientras que el dueño guardó su cuarto para generar su vida de lujo. Lucien Edner, vocero de los estafados.

En el testimonio de los presuntos estafados hay un hilo conductor, y es la vida de lujos y excesos que estos aseguran, se da Jean James, de igual manera el hecho de que este a pesar de la situación de caos en que se encuentra sumergido Haití, era capaz de conseguir desde actas de nacimiento hasta pasaportes, cualquier documento que fuera necesario para que los haitianos lograran salir de su país.

“En el caso de los niños, a una oficina en Haití que se llama Trabajo social, cuando va a salir a los niños como aquí inmigración de República Dominicana, cuando va a salir con un niño, tiene que ser con la familia del niño para sacar, para sacar los papeles, pero en el caso de él no tiene que su familia de niño no está para sacarlo. Él tiene persona que está trabajando con él para sacar los documentos” narra un denunciante anónimo.

La red de tráfico se mueve en Haití, Dominicana y otros países

La magnitud de esta presunta red no solo era capaz de mover hilos en Haití y aparentemente en República Dominicana, sino también en los países a los que ofertaban los viajes, incluyendo los de tránsitos, donde de igual manera era capaz de diligenciar la entrega de documentaciones.

“Tiene empleado en Haití, tiene empleado a, también tiene empleado a Jamaica, también tiene empleado en todo lado para recibir los clientes. Cuando los clientes vas a viajar”, narra un anónimo.

De acuerdo con el testimonio de los captadores de clientes, los contactos de Jean James o Pedro Ubiera están distribuidos en diversos países de la región, y de alguna manera este lograba la emisión de documentaciones que le permitía a los haitianos salir de un país a otro, trabajar, en pocas palabras hacer una vida normal.

“La familia se fue en la oficina para pedir un papel diciendo El niño va a salir así y pagando por lo niño y ya se puede viajar. El mismo documento que hacen los por su o su papá o la mamá y haciendo por los niños para viajar”, Lucien Edner, vocero de los estafados.

Red de captadores que tenia James

Debido al éxito de los viajes, muchos haitianos se convirtieron en captadores de clientes, es decir, cobraban y le llevaban al dueño de la agencia el dinero que pagaban los que buscaban emigrar, ese se convirtió en su empleo, uno que fue lucrativo por un tiempo.

“Es un trabajo porque uno hace el excelente trabajo y buscando vida para sobrevivir con su familia. Entonces, el primer lugar, él lo hizo bien y la gente viajé. Pero a veces la gente cuando se ve la cosa va bien y se cambia”, relata Adrien Florival, uno de los captadores.

De acuerdo con el relato, los haitainos pagan desde 2,500 hasta 6,000 dólares para ir a distintos países de la región, siempre buscando la manera de acercarse a los Estados Unidos.

Lucien Edner, vocero de los estafados, narra que “el cliente encontró el dinero para entregar a él que diciendo dando toda la confianza para que ellos van a llegar a destinación que tú querías ir, pero no, Estados Unidos te lo puede hacer, México puedes el Guyana, puedes el Barbados, puedes el Trinidad, así Colombia de ahí que dijo. Pero además si diciendo va a llevar en Colombia cuando llega para Bávaro y lo dejo aquí y ya bloqueando y diciendo sí, acabó ahí”.

Los precios variaban de acuerdo al país

Los precios podían variar dependiendo del país. El momento en que se pretendía hacer el viaje, el número de personas que viajaría, e incluso estos podían disminuir si la agencia realizaba promociones con descuentos llamativos, la regla siempre era que el momento a pagar dependía de la total discreción de Jean James.

Por años esta presunta red de tráfico realiza todos los pasos para enviar a haitianos a distintos destinos, incluyendo a los que ni siquiera tenían una acta de nacimiento o una cédula de identidad, lo que le daba un plus. Situacion por la cual los captadores de clientes conocían a usuarios dispuestos a pagar las tarifas que disponía el dueño. Mientras, ellos recibían de ganancia entre 100 y 150 dólares por cada persona recomendada.

Captadores de clientes de James temen por sus vidas

Desde el año 2020 las cosas empezaron a cambiar, los haitianos que colaboraban con Optimiste Tours temen por su vida, tanto por lo que le pueda hacer el dueño y los haitianos que buscando salir de su país le entregaron miles de dólares.

“Yo fui a Haití, duré tres días por eso. Con los clientes sí, porque a veces nosotros hablando con los clientes y ellos no, no cree de uno que nosotros que tener dinero también tiene. Entonces yo le di un precio y llamé aquí. Y cuando lo llamé y. Y llamé a Haití y a mí me hizo gritar y entré para acá. Entonces ya lo que yo digo. Sí, Si hay viaje, no está. Devuelve su dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces no le debo dinero y no hay viaje. Y uno caliente con los clientes que tuve y amenazando”, explica Florival

Los clientes que buscaban salir del país, nunca conversaron con Jean James, si no con los captadores. Estos fueron siempre los que le dieron la cara, por lo tanto, ahora son los que estos ven como responsables. De acuerdo con los testimonios, estos en total habrían sido estafados con más de medio millón de dólares en total.

“Más que 100.000. Más que 100.000. Te dije, yo estoy aquí con uno que solamente tiene 80, pero vamos ahí otro grupo que tiene un otro que tiene 89 en total, lo que viendo que buscando a él puede ser millones. Sí, si compra una, si compra una villa de millones y compra jeepeta de 160 200 de todo ese dinero”, narra desesperado Edner, vocero de los estafados.

Muchos cayeron en la red

Todos cayeron en la red y arrastraron a personas consigo de distintas maneras.. Por ejemplo, alguien que quiere más tener su identidad oculta asegura que simplemente le estaba haciendo el favor a una amiga.

“Una plaza fuente de la universidad donde yo estudiaba siempre cuando salió Recreo de la universidad. Yo entro en la plaza para disfrutarme, pero a una agencia en la plaza que se llama Optimist Tours. Pero yo tengo muchas amigas de conciencia, a una que me llamo que me dice que si yo puedo conseguir una agencia que puede hacer un viaje para ir a México. Yo le digo a ella, yo tengo una agencia en la plaza Emilia, Isabel, le voy a preguntar y yo te voy a explicar cómo, como el asunto. Y. Yo fui a la agencia y ese mismo día, cuando yo fui yo en el control, directamente el dueño, explica un denunciante anónimo.

Tras conversar con el dueño, este le dijo que los viajes para México son de 8 mil dólares, pero que haría una excepción y que lo llamaría en dos semanas, por lo que este le entregó los 6 mil dólares que habría recibido de las dos mujeres de nacionalidad haitiana que querían viajar.

Esta persona comenta que su vida ha dado un gran giro porque no puede compartir con su familia, ya que las personas piensan que es con su dinero, en el caso de Adrien Florival, este llama constantemente a sus clientes para que estos mantengan la calma.

Haitianos barados en Barbados

Por otro lado, uno de los que se encuentra en una de las situaciones más complicadas es Vileus Kenelson, quien cobró un viaje para 9 personas, de los cuales, 5 son niños, con destino a Guyana, pero la agencia los dejo en Barbados.

Este grupo de personas tiene más de un año y tres meses varado en Barbados, a pesar de que pagaron más de 22,500 dólares para llegar a Guyana, lo peor es que en su desesperación optaron por regresar a Haití, y pagaron para ser estafados una segunda vez.

Todo este caos supuestamente ha sido creado por, Jean James o Pedro Ubiera, ¿pero que sabemos de este?, una de las cosas es que este se hace pasar presuntamente por dueño de una línea aérea y piloto.

Este, de acuerdo con los denunciantes, ha estafado a más de 100 personas, y con este dinero presuntamente se ha dado una vida de lujos porque posee más 4 vehículos de alta gama, entre ellos una Mercedes GLE 63 del año 2022, un Cadillac Escalade del 2020; una Range Rover Velar del 2020, y una Lexus 570 del año 2021.

En adicción a esto, este tiene un Rent Car conocido con el nombre de Optimiste, este supuestamente pose varias viviendas, pero uno de los más costosos, es una villa en Gurabo que cuesta más de 1 millón de dólares.

Estadísticas de tráfico de la Procuraduría

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, desde el 2013 a marzo del 2023 se han recibido 7,096 denuncias de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Es decir, casi dos denuncias al día.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el primer trimestre del año 2023, en la provincia que más denuncia han puesto en las fiscalías, es en la de Santiago, con 6,898 casos, lo que representa en el 17.27% de estas.

El éxodo de haitianos por varios países de la región se ha vuelto una realidad palpable. La ONU estima un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzado a emigrar de Haití. La falta de opciones para viajar a Estados Unidos ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en otros países en los últimos años, principalmente a los que pueden acceder sin visa en América Latina.

Por: Ángela Ramírez