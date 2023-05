 Jorge Villegas a Ceara Hatton: «El nombre de mi padre se defiende sólo»

SANTO DOMINGO.-El diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo del fallecido Orlando Jorge Mera, aseguró este jueves que el nombre de su padre se defiende sólo, en respuesta al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, quien dijo que a su llegada a la institución encontró a un «reconocido periodista» con una nómina de más de un millón de pesos sin trabajar.

«El nombre de mi padre se defiende sólo. Su memoria ha sido y seguirá siendo defendida por la sociedad dominicana, familiares, amigos y por sus compañeros de partido. Agradecemos la solidaridad de todos. Y como el tanto me decía, la paciencia es la mejor ropa de la valentía», escribió.

Guillermo Gómez

De su lado, el periodista Guillermo Gómez se identificó como el periodista que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, dijo que cobraba en esa institución más de un millón de pesos mensuales.

«Este sin vergüenza de Miguel Ceara, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre, era de mí que se refería de que yo cobraba en una nomina de Medio Ambiente…Eso es falso”, manifestó el comunicador.

Leer Más Alfredo Pacheco dice que Ceara Hatton no le merece respeto y que es un ineficiente

Lo dijo Ceara Hatton

El ministro Miguel Ceara Hatton reveló que un reconocido periodista tenía asignada una nómina de más de un millón de pesos en el Ministerio de Medio Ambiente, sin pertenecer a esa institución.

«Pregunté por qué fulano de tal tiene un millón y pico asignado mensualmente…un periodista que habla todos los domingos en la televisión», dijo el funcionario, al tiempo que explicó que ese personal estaba en nominales, es decir que no era fijo.

«Y yo me preguntaba quiénes son estas personas, y no los encontraba, esas personas trabajaban para él (el periodista), la nómina figuraba en la nómina pública de nominales de la institución, es decir que no era personal fijo sino que era personal nominal», enfatizó Ceara Hatton.