Fuerza del Pueblo en SDN minimiza salida del alcalde Carlos Guzmán

La Fuerza del Pueblo aseguró este miércoles que la salida del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, no afecta la estructura partidaria en esa demarcación.

En rueda de prensa el comité municipal de la organización anunció un plan de trabajo y la visita del candidato presidencial Leonel Fernández este domingo.

El presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte también manifestó que ese partido está formado por mujeres y hombres agradecidos, responsables y honestos, que buscan que Fernández retorne el poder.

La renuncia generó diversas opiniones en este municipio. Incluidas las de aquellos que reaccionan sorprendidos y de otros que esperaban la anunciada decisión.

Algunos munícipes lo tildan de tránsfuga, mientras otros se muestran sorprendidos.

Como los macos, brincó aquí y brincó allá. Ese no está seguro en ningún lado. Ando al PRM, ahora a La Fuerza del Pueblo y ahora va donde el PRM

«No, no se esperaba, no. Un poco me sorprende porque usted sabe que queríamos algo bueno de él»

Luis González