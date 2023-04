Expareja de Chantal Jiménez escribió carta meses antes del crimen

Jensy Graciano, expareja de Chantal Jiménez que posteriormente la asesinó y se quitó la vida, escribió una carta en el año 2022 en la que explicaba que se alejaría de su víctima, ya que su relación no estaba funcionando adecuadamente.

La misiva, proporcionada por los parientes de Jensy, expresa que el individuo pretendía separarse de la joven. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque sentía que ella no podía satisfacer sus necesidades.

La expareja de Chantal Jiménez tenía una orden de restricción de la locutora, luego que esta lo denunciara el pasado miércoles 5 de abril. Esto lo confirmó el propio padre de la víctima, confesando que fue él quien le pidió retirar la querella en contra de quien sería su homicida.

«Se obliga al señor Jensy Graciano Cepeda, abstenerse de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio, verbal o escrito, directo o indirecto, así como por la vía telefónica a la señora Chantal Jiménez Vargas», dice el documento.

Presuntamente, la orden se motivo luego que la la expareja de Chantal Jiménez le disparó a los pies. Asimismo, le rompió sus pertenencias. Acción por la que estuvo detenido, pero obtuvo la libertad a los pocos días.

Se supo que pese a la denuncia, el Ministerio Público no le quitó el arma de fuego.

El texto de la carta de la expareja de Chantal Jiménez

«Te tengo que dejar ir, y no es porque no te ame si no me he dado cuenta que no puedes darme lo que necesito y sería difícil para ti exigirte que cumplas mis expectativas, pero sabes? También para mi sería difícil permanecer en lugar donde no recibo lo que necesito, te tengo que dejar ir, y llevo rato lidiando con esto porque no quería verlo, no quería hacerlo porque te amo. Quisiera quedarme contigo y encontrar la manera de que las cosas funcionaran pero no puedo hacerlo si no pones de tu parte. Te amo y me amo y por eso te dejo ir, no desde el resentimiento, sino desde el cuidado y el amor verdadero porque ambos merecemos lugares que nos ayuden a crecer y en este momento no podemos ser eso el uno para el

otro, no me cierro a volver contigo en otro momento cuando estemos en otro lugar con distintas herramientas pero ahora la mejor forma de cuidarnos es la distancia”.