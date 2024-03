Envejeciente pide ayuda al presidente Abinader para realizarse cirugía de la próstata

Un hombre que requiere de una cirugía de la próstata, clama por la ayuda del presidente de la República, Luis Abinader, o cualquier persona que pueda aportar a su situación.

Se trata de Mario Castillo, conocido como El Muerto, de 68 años, quien indica lleva años sufriendo con una sonda puesta para poder orinar.

“Yo quiero que me den una ayuda a ver si me pueden operar, que yo no duermo de noche con ese dolor matándome. Yo estoy desesperado. Tengo que ir de noche al hospital”.