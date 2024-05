EGEHID socializa con banilejos el Proyecto Presa La Gina

Peravia, RD.- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) realizó en el municipio de Baní, la primera vista pública para explicar a la sociedad las características y beneficios de la presa La Gina, a ser construida en esta demarcación a un costo estimado de US$ 80 millones (más de RD$ 4,500 millones).

El administrador general de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, explicó que a través de esta importante infraestructura serán suplidos de agua potable unos 50,000 hogares, se irrigarán 19,000 tereas de tierra de vocación agrícola y pecuaria, se garantiza el control de las inundaciones, además de la producción de energía hidroeléctrica.

En esta primera vista pública, celebrada en el Ayuntamiento Municipal de Baní, participaron grupos comunitarios, productores agrícolas, juntas de vecinos, representantes de la Iglesia, habitantes de la comunidad de La Gina, ecologistas, entre otros.

EGEHID brinda detalles sobre Presa La Gina

Se trata del “Proyecto de aprovechamiento múltiple de las aguas de la cuenca alta del río Baní”, que en esta sesión de trabajo se puso en conocimiento de la sociedad banileja detalles sobre sus principales componentes y alcances, en tanto que se recibió una importante retroalimentación.

Entre las localidades beneficiadas figuran El llano, Boca Canasta, Sombrero, Matanza, Escondido, Mata Gorda, El Fundo y Villa Guerra.

Salazar informó que los estudios de impacto ambiental concluyen dentro de los próximos 45 días, para iniciar el proceso de licitación, lo cual permitirá adjudicar la obra.

Dijo que la obra planificada para entregarla en el 2026, reviste gran importancia, en vista de que quitará presión al acueducto Valdesia-Santo Domingo, y además contendrá las inundaciones provocadas por las crecidas del río Baní.

Explicó que la presa dispondrá de un caudal de 11.4 millones de galones al día, mediante la construcción de una planta potabilizadora ubicada a 500 metros aguas abajo de la presa, la cual será dotada de un sistema de bombeo.

En respuesta a las inquietudes acerca de las preocupaciones externadas por los presentes, sobre las condiciones del río Baní, el cual ha reducido su caudal considerablemente, el ingeniero Máximo de Oleo, subadministrador de EGEHID, explicó que el acueducto está pensado para almacenar las aguas de sus crecidas.



Destacó que el río hace varias crecidas al año, que sumado a las aguas que permanecen en su cauce. Las mismas son suficientes para mantener el proyecto operando de forma óptima.

Otra inquietud manifestada por los presentes fue su destino como moradores de la zona, así como de las propiedades que ubicadas en la zona inundable.

Sobre el particular se les aseguró que cada persona recibirá un trato digno y justo. Además no perderán sus bienes y se les proporcionarán propiedades y espacios en los cuales no van a extrañar lo que tenían, para que continúen con su vida cotidiana sin convenientes.

Próximamente se anunciará la celebración de la segunda vista. También se dará a conocer los resultados de una encuesta que se realizó en la primera vista, entre otros aspectos.

Ubicación de la presa

La presa estará ubicada sobre el río Baní, a 5.6 kilómetros al norte de la ciudad, con una capacidad de almacenamiento de 11 millones de metros cúbicos de agua, garantiza los usos para los cuales será construida.

Además de los ingenieros Salazar y De Oleo, estuvieron presentes por EGEHID el encargado de Gestión Ambiental de EGEHID. También el general Radhamés Lora Salcedo, el subadministrador Miguel Vásquez, entre otros directores de la institución.

De Baní estuvieron el alcalde Santo Ramírez; la vicealcaldesa, Adriana Soto; la diputada electa Carmen Leyda Escarfuller. También autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).