Eduardo Hidalgo dice intervención de Abinader fue vital para lograr acuerdo

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo aseguró que el presidente Luis Abinader jugó un papel estelar en el acuerdo que establece un aumento salarial del 10% al magisterio nacional, ante la dejadez del ministro de Educación Roberto Fulcar, que a su entender le daba de lado al acuerdo.

Hidalgo dijo que la reunión del pasado 7 de enero se había solicitado meses antes, y los tratado en dicha reunión no fu respondida en más de un mes, lo que hizo que el gremio le dirigiera una carta al presidente Abinader la cual fue respondida a través de una llamada.

“El ministro no tiene una actitud de escucha positiva, yo lo veo muy soberbio, muy no se, y eso no ayuda”, enfatizó Eduardo Hidalgo.