Diputado Cedeño no se disculpará y reafirma “actividad sexual no consentida” no es violación

Santo Domingo, R.D.-El diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que no se disculpará por sus declaraciones, donde expresó que una mujer tiene que tener relaciones sexuales con su pareja, aunque ella no quiera, y que eso no constituye una violación.

El legislador reafirmó su postura en contra de que en el Código Penal se castigue la violación con penas severas cuando se da entre parejas. Por lo que, insiste en que eso se considera como “actividad sexual no consentida”.

“No soy yo quien dice que no es violación, es la ley 24-97 que dice que no es violación. Desde el año 1997, la ley especificó que las relaciones sexuales dentro de las parejas no son violación. La violación es otra cosa. Son relaciones no consentidas”, Eugenio Cedeño, diputado PRM-La Romana

Insisten en que “sigue siendo un exceso que se diga que se va a castigar a una mujer que tenga sexo con su marido por engaño. Que la mujer engañe al hombre se la lleva el diablo porque el código establece pena de hasta cuatro años. Yo no creo que haya que meterle cuatro de prisión a una mujer porque ejerza presión a su marido para que se lo dé”.

El revuelo que generaron las declaraciones del congresista provocaron que la dirección de su partido se distanciara de su postura. El partido indicó que dichos planteamientos no representan esa organización.

“Muchas veces habrá expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o que no representan a la mayoría”. Así respondió José Ignacio Paliza, presidente de la agrupación política.