Dictan tres meses de prisión preventiva contra Alexis Villalona

Santo Domingo, RD.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Alexis Villalona, quien enfrenta cargos de agresión contra una mujer a la que golpeó en la vía pública.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público a pesar de que el día de ayer, la víctima decidió desetimar la querella contra Villalona.

“Ya yo no vuelvo a embromar con eso, yo no tengo paz después de eso, soy una mujer enferma que no puede con tanta presión”, aseguró Arias.

La querellante decidió desistir del proceso en contra de su agresor de manera voluntaria. El abogado de Villalona aclaró que no hubo ningún acuerdo económico entre las partes. Mientras reiteró que la decisión de terminar el caso fue únicamente de la señora Arias.

El caso que se sigue contra Alexis Villalona es de acción pública

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público indicaron que el caso que se sigue contra Alexis Villalona es de acción pública. Por tanto, dijo que tomaron la decisión de continuar la acusación contra el imputado a quien se le conocerá medida de coerción este viernes.

Alexis Villalona, estuvo prófugo durante doce días, luego de haber golpeado a la señora Santa Arias. Esto tras un accidente vehicular ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2021.

Lea también: Vinicito pide Danilo Medina sea interrogado por caso Pulpo

La Fiscalía de la provincia Peravia estableció en el proceso que el imputado dejó tendida a Arias en el pavimento. Esto tras una leve colisión entre la yipeta en que él viajaba y la motocicleta tipo passola en que se desplazaba la víctima.

La acción que quedó captada en vídeos que circularon de forma amplia por plataformas digitales.

El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada Fabal, dijo que la tipificación de los delitos cometidos por Villalona incluyen los artículos 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano, que sancionan esos hechos.