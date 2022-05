Danilo Medida arremete contra gestión actual de Luis Abinader

El expresidente Danilo Medina pide al Gobierno no hacer retroceder al país 20 años atrás.

Santo Domingo, RD. – El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, pidió a la presente gestión del Gobierno no hacer retroceder al país 20 años.

Al encabezar un acto de juramentación este domingo en Azua de más de 13 mil personas que pasaron a esa organización política, en su mayoría jóvenes y mujeres, el expresidente de la República defendió su gestión arremetiendo contra la actual.

Confío plenamente en nuestros aspirantes, en nuestro partido y en cada uno de los rostros nuevos que hoy se nos suman. #SumandoEstrellas pic.twitter.com/9g5L5Sym1K — PLD (@PLDenlinea) May 22, 2022

El ex gobernante sostuvo que el presidente Luis Abinader pidió que le dieran tiempo para ejecutar acciones, asunto que según dijo él también comprende, sin embargo, Medina señaló el refrán popular que dice: “cuando la fiesta va a ser buena desde la víspera se ve”.

El líder del PLD reconoció que si bien es verdad que en dos años no se pude hacer todo, menos es que en ese tiempo se puedan “destruir” muchas cosas. Argumentó que no le piden a la presente gestión que hagan milagros, sino que “por favor, no nos hagan retroceder 20 años atrás” y tengan la humildad de continuar lo que está bien.

Elijan al que prefieran, porque les aseguro que todos ellos pueden garantizar el éxito. ¿Y saben por qué digo esto? ¡Porque sea cual sea el candidato que lleve el PLD estará avalado por la mejor militancia y por el mejor equipo que pueda desear un candidato.#SumandoEstrellas pic.twitter.com/IgiqKWrW8K — PLD (@PLDenlinea) May 22, 2022

La actividad en que habló Danilo Medina es parte de la agenda de juramentaciones del partido morado que se extenderá hasta el final de julio de este año.

Al acto asistieron también Charles Mariotti, secretario del partido; Ariel Jiménez, vicepresidente; ex senador Ramón de la Rosa, enlace del partido en Azua; Rafael Hidalgo, miembro; Rubén Bichara, titular de la Secretaría de Enlace y Comunicación Interna del partido; entre otros.

Por: Abed-neo Paulino