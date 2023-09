Contraloría instala Unidad de Auditoría Interna en la DAEH

Santo Domingo, RD. – La Contraloría General de la República inauguró una Unidad de Auditoría Interna en la Dirección de Servicios de Atención a Emergencia Extrahospitalarias (DAEH), como parte del ciclo de expansión y de extender su radio de acción en las instituciones que manejen recursos del presupuesto general de la Nación.

La apertura la encabezó el contralor general Félix Santana García y el Mayor General retirado Juan Manuel Méndez, director General de la DAEH.

Con esta apertura se completan 262 Unidades de Auditorías Internas. Con la cual se siguen las directrices de la Ley 10-07, de la Contraloría y su reglamento de aplicación 491-07.

El contralor informó que esta unidad de auditoría interna realizará evaluaciones objetivas de los procesos y fungirá como asesor de la institución en materia de control interno.

Como parte de su programa de ensanchamiento, de modernización, de ponerse a tono con los últimos adelantos en cuanto a control interno la Contraloría está inaugurando nuevas unidades de auditoría interna. Manifestó Santana García.

Indicó que «También está creando nuevos software, nuevos medios para lograr un mayor control de los recursos del pueblo dominicano. Y a parte de ese control estamos asesorando a las diferentes instituciones para que tengan un buen manejo de los recursos públicos», expuso.

Mientras, el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez, indicó que la apertura de esta oficina redundará en beneficio de su gestión, de su tranquilidad, de su honor y de su familia.

«Es importante destacar que yo no quiero facilidades. Estoy aquí de manera honorífica y cuando uno está de manera honorífica se piensa que algo usted busca. Yo necesito que por parte de la Contraloría lo que entre y lo que salga de acá sea revisado y sellado». Expresó Juan Manuel Méndez

Dijo además que «Cuando me vaya de acá, cuando el señor presidente lo decida o Dios, quiero sentarme en un parquecito que me queda atrás de mi casa, en el cual yo camino y las personas se me acercan y saludan»

«Cualquier cosa que vean y entiendan que no está correcto, o que debe de revisarse y que hay que darle para atrás, que se tome la decisión, porque yo no lo veo como una forma de que afecta mi gestión, sino que afecta mi futuro. Y el futuro es estar en su casa y que nadie le llame la atención y que nadie lo mande a buscar». Enfatizó el también director del Centro de Operaciones de Emergencias.

La DAEH fue creada mediante el decreto 489-22, con el objetivo de proveer los servicios de traslado sanitario de carácter extrahospitalario (pre e interhospitalarios). Además para gestionar el riesgo en situaciones de emergencias y desastres.

Acompañaron a ambos funcionarios Juan Manuel Vicente, director de financiero de la DAEH; Dionicio Féliz Castro, director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental. En adicion a estos, Consuelo Zabala Mariñez, encargada de la UAI-DAEH y otros servidores de estas entidades.

Se publicarán más auditorías

El Contralor informó que la entidad ha publicado 17 auditorías. Indicó ademáas que en los próximos días colocará de 20 a 25 informes adicionales, a través de la página web de la Contraloría.

Santana García reiteró que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona está muy empeñado en que no solo se haga control interno. Sino que también se compruebe el uso de los recursos, tanto del gasto corriente como el gasto de capital, a través de las auditorías.