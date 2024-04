Conozca detalles sobre las honras fúnebres de Almeyda Rancier este fin de semana

Santo Domingo, República Dominicana. — Tras darse a conocer sobre el fallecimiento este viernes del doctor Franklin Almeyda Rancier, exministro de Interior y Policía, y dirigente de la Fuerza del Pueblo, muchos allegados y amigos esperan los detalles acerca de como serán sus honras fúnebres.

Almeyda Rancier se desempeñó como secretario de Interior y Policía desde agosto del 2004 y dirigente de larga data en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Almeyda Rancier era abogado, estuvo casado con Josefina Pérez Gaviño. De 1987 a 1990 fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde también se desempeñó por varios años como profesor de Historia.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se desempeñó en varias funciones como secretario de prensa y propaganda de octubre de 1992 a octubre del 1993, año en el que renunció. Fue secretario de asuntos profesionales y ejerció como comisionado para la Reforma de la Justicia en 1996. En 1998, fue candidato a senador.

Detalles sobre las honras fúnebres

Según se informó, los restos de Franklin Almeyda serán expuestos este sábado 20 de abril, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, capillas B y C, 2do piso, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:00 PM.

Para el domingo, a las 8:30 a.m, se celebrará una misa de cuerpo presente en la Funeraria Blandino. A las 9:30 a.m. será trasladado desde la Funeraria Blandino hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Indicaron que para las 10:00 a.m. Será expuesto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Aula Magna).

Finalmente, para las 11:00 a.m. se llevará desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Benito Monción 253, Gascue.

Algunas personalidades lamentan muerte de Franklin Almeyda Rancier

Diversas personalidades del ámbito político, empresarial y social expresaron su pesar por el fallecimiento del destacado académico, político y gestor público, Franklin Almeyda Rancier.

Resaltaron las contribuciones tanto en la academia como en la esfera política a través de mensajes en las redes sociales. Ligia Amada, exsecretaria de Educación, y exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, expresó sus condolencias ante el fallecimiento del dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeyda. Rhadamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, destacó la figura de Franklin Almeyda en la formación del PLD y la Fuerza del Pueblo.

De su lado, el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, lamentó su partida. Expresó su deseo de que Almeyda Rancier encuentre la luz eterna y goce de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, describió a Almeyda Rancier como un caballero de firmes convicciones. Además, compromiso con lo correcto, destacando su dedicación al servicio público tanto en la academia como en la política.