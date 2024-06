Ciudadanos buscan opciones para combatir intenso calor en RD

Por Elmer Feliz

El intenso calor que está arropando el país en los últimos meses, ciudadanos de Santo Domingo buscan opciones para poder combatirlo, pero muchos han decidido no dejar de hacer actividades recreativas y deportivas.

CDN realizó un recorrido por algunos parques frente a la costa, donde se pudo visualizar el flujo de personas en los distintos entornos.

“Realmente está sofocante, he tenido que bajar la rutina de ejercicios, si no me va a dar un infarto realmente del calor que hace. Pero nada, uno con hidratarse, uno compensa lo del calor y eso, y haciendo pausas durante el ejercicio”, dijo un ciudadano.

“Protector solar, obviamente, no estar mucho tiempo expuesto a los rayos del sol, sombrilla, hidratación”, recomendó un ciudadano.

Pese a que muchos referían que una de sus opciones es mantenerse hidratados, otros sostenían que también utilizar vestimentas ligeras y protector solar, más si se está con niños y envejecientes.

“La estamos pasando, uy, muy mal, demasiado calor”, comentó una ciudadana.

“Lo que le recomiendo es una hidratación correcta. Por ejemplo, en mi termo, aquí puse agua con sal, azúcar y limón”, dijo un ciudadano.

Según Meteorología el contenido de humedad comenzará a incrementarse gradualmente esta semana sobre distintas regiones del territorio nacional debido a una vaguada al norte de la isla, asimismo al viento cálido que se registra en dirección sureste.