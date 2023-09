El gobierno dominicano dispuso el cierre de las fronteras con Haití desde este viernes a las 6 de la mañana

En un recorrido realizado por periodistas de CDN se contactó que los cuatro puntos fronterizos con Haití se mantuvieron en calma en las primeras horas del cierre de las fronteras dispuestos por el presidente Luis Abinader.

En Dajabón, los reporteros Samuel Guzmán y Ramón Medina contactaron el despliegue de personal y equipo militar enviados a custodiar la línea limítrofe y las instituciones gubernamentales en la zona.

Asimismo, observaron que la dirección de Migración permitía que los ciudadanos haitianos que quisieron regresar de manera voluntaria a su país lo hicieran.

No tengo una hora, y no le dicen la hora en que estará abierto. Primera vez que vengo aquí, no vivo aquí,

Ciudadano haitiano cuando cruzaba la frontera