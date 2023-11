Báez Figueroa no quiere venganza y duerme tranquilo

Ramón Báez Figueroa ofreció una entrevista exclusiva a la periodista de investigacion de CDN, Julissa Céspedes

Santo Domingo, R.D.-El expresidente del Banco Intercontinental, Ramón Báez Figueroa, reveló que con sus acciones legales no procuran venganza. Y que lo único que busca es que se esclarezca qué pasón con los bienes liquidados de la quebrada institución financiera.

Asimismo, en una entrevista exclusiva que otorgó al programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes, el ex banquero dice que aprendió mucho de la vida cuando estuvo en prisión y que no guarda rencores.

¿Guardas rencores de esa época? Para nada. ¿Por qué? ¿Y qué tú haces con guardar rencor? Es muy humano. ¿No, pero sufrir? No, hombre, no. La vida continúa. ¿Cómo se recupera una persona que ha perdido o ha aprendido de una manera diferente durante diez años de su vida estando en una prisión? Mira en una realidad tan distinta a la que vivía antes de estar preso. Hay que tener mucho, controlar la mente, pero mucho es un control total de su mente. Y tener una familia bonita. Conversación entre la periodista y el expresidente de Baninter

Además, el exbanquero expresó que haber sido sentenciado a diez años de prisión no le generó sentir odio y que por el contrario vive feliz y duerme tranquilo.

No siente odios. Pero para nada. Algunos dicen que usted busca venganza. Es cierto. ¿Venganza y vengarme de quien? ¿Por qué? Es lo que pasó. Pasó. Y yo. Y yo no lo voy a volver a poner. O sea, como estaba nunca. ¿Entonces qué sentido tiene? Ahora yo sí quiero cumplir y limpiar mi nombre, eso sí. Y por mis hijos. Eso sí. Pero venganza. Y que yo lo hago con venganza. Nada. Una satisfacción tonta por eso. Perder el tiempo y amargarte la vida. No, yo vivo feliz. Vivo feliz. Totalmente. Duerme tranquilo. Pero mira. Pero muy tranquilo. Conversación entre la periodista y el ex banquero.

Ramón Báez Figueroa junto a su abogado Rafael Melgen Semán Foto: CDN Digital

Báez Figuero denuncia que amenazan a su esposa

Julissa: ¿Lo han amenazado en este proceso?

Ramón Báez Figueroa: Claro que sí.

Julissa: ¿Qué le han dicho?

Báez Figueroa: ¿Con qué pueden amenazar a Ramón Báez Figueroa? No, pero no es a mí directamente. Es a través de mi esposa.

Julissa: ¿Hola que le dicen?

Báez Figueroa: Y tú que vamos a hacer lo otro. Ella se mortifica. Y yo digo pero no te preocupes, que uno nace un día y muere otro. Y oye, y yo estoy completo , eh?

Julissa Céspedes: ¿Cómo que está completo?

Báez Figueroa: Ya yo lo he vivido todo. Mi papá me decía. El 93 años y me dice mira, yo tengo 90 años y yo no he vivido ni la mitad de lo que tú has vivido. Es verdad. O sea, para tú asustarme a mí. ¿Impresionarme a mí? Mira. Muy difícil. Muy difícil. Pero muy difícil. Porque es que yo no cojo eso. Como dice la juventud de ahora. Yo no cojo esos corte. No, no, no, no, no, no. Si me amenazaste, tenemos que matarnos. Y no tengo problema.

