Antoliano Peralta Romero: Sorprende la declaración contradictoria de Leonel Fernández

SANTO DOMINGO. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero, manifestó hoy su sorpresa por las declaraciones del presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP). Leonel Fernández, al catalogar la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia como una “distracción”.

Al abordalo por corresponsales de varios medios en Palacio Nacional durante el día de hoy, Peralta Romero explicó el proceso de diálogo con la sociedad que se realiza. Por instrucciones del presidente Abinader, con relación al proyecto. Manifestó que en las últimas semanas se han sostenido importantes encuentros con la academia jurídica nacional con importantes gremios empresariales y asociaciones profesionales ligadas al sector justicia, así como con los distintos órganos estatales que interactúan en el mismo.

Tras explicar el entusiasmo y la actitud positiva con la que se ha acogido la propuesta, el funcionario resaltó el interés del presidente Abinader. Esta trata de continuar con una ambiciosa agenda de reformas tendentes al fortalecimiento institucional del Estado.

Resaltó que el proyecto lo llevarían al Congreso Nacional a partir del próximo 27 de febrero, luego de obtener un importante consenso académico y técnico.

Declaraciones de Leonel Fernández

Al serle preguntado su parecer en torno a los pronunciamientos del Dr. Leonel Fernández al catalogar la propuesta como una distracción, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que le extrañaba y sorprendía, dada la formación académica de Fernández Reyna y la posición que en otros momentos ha sostenido sobre el tema.

“Hay que recordar que fue en el gobierno de Leonel Fernández que se presentó la propuesta de una Secretaría de Estado de Justicia, por vía del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia que en aquel momento encabezaba el Dr. Moscoso Segarra”, comentó.

Agregó que, por demás, el senador por la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, ha presentado en más de una ocasión la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia. Siendo la última de estas en este mismo año.

“Sorprende mucho, desde su rol como ex mandatario, que el doctor Fernández no guarde coherencia con la posición que apoyó cuando estaba en la presidencia y sorprende aún más en su rol de líder de un partido, que no guarde coherencia con las actuaciones de los legisladores de su propia organización”.

Peralta Romero concluyó que lo que más lamenta de esas declaraciones es que el antiguo presidente no valore más la lucha por la institucionalidad y la transparencia como un tema de vital interés, tal y como manifestó en los inicios de su vida política.