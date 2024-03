Alianza Cristiana Dominicana pide aprobar las tres causales y tomar caso de Adilka Feliz de ejemplo

Santo Domingo. – La Alianza Cristiana Dominicana se unió hoy a la colectividad que lamenta la muerte de la economista Adilka Feliz. Una joven de 33 años que se desempeñaba como asistente legislativa del senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, y que falleció tras complicaciones de salud por su embarazo.

La entidad, que reúne a personas de diferentes denominaciones religiosas, indicó que esta tragedia debe de servir para que, de una vez y por todas, el país comprenda la necesidad de que, tanto legal como culturalmente quede establecida la posibilidad de interrumpir un embarazo en las tres causales.

Cuando la vida de la mujer peligra, como el caso de Adilka Feliz. Cuando el embarazo resulta producto de una violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto.

Criticó a quienes bajo el falso argumento de ser “provida” condenan a la muerte a mujeres como Adilka. Incluyendo legisladores que, por presiones de los sectores ultraconservadores de las cúpulas de las iglesias y de los partidos políticos, se llenan de miedo, hacen mala práctica legislativa y no aprueban las tres causales en el proyecto de nuevo código penal.

Afirmaron que, como personas de fe cristiana, defienden la libertad de conciencia y el libre albedrío.

Indicaron que Dios da a los seres humanos, incluyendo a las mujeres, el poder de tomar decisiones. Sobre todo, cuando se trata de su sexualidad y reproducción, sin consecuencias legales.

“La interrupción del embarazo tampoco puede ser condenada moralmente, porque la biblia no contiene ningún pasaje en contra del aborto. Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la biblia se posiciona en contra del aborto, parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de cada texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe ser respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No se puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea”, establece Alianza Cristiana Dominicana en una nota de prensa.