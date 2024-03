Alcalde Cholitín aclara escándalo por estaciones de combustibles en Higüey

El alcalde Cholitín realizó la aclaración debido a las supuestas pretensiones del Concejo de Regidores de aprobar estaciones de combustibles en Higüey antes de la transición municipal.

Higüey, República Dominicana.- El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín), aclaró que no tenía conocimiento sobre las supuestas pretensiones del Concejo de Regidores de aprobar nueve estaciones gasolineras y tres envasadoras de gas propano en el municipio.

Indicó que se enteró a través de medios locales y que inmediatamente empezó un proceso de investigación con relación al caso.

El alcalde, al ser entrevistado en el programa radial Enterados que se transmite los sábados por CDN Radio, estableció que los sectores sociales que han opinado al respecto se están adelantando a los hechos, ya que el Consejo de Regidores no ha decidido nada en cuanto a la solicitud.

“El Consejo de Regidores no ha dicho ni que sí, ni ha dicho que no. El Consejo de Regidores, incluso, ayer mandó eso a mesa de trabajo, entonces, yo creo que también muchas personas se están adelantando a lo que va a decir el Consejo, porque el Consejo no ha decidido” continuó Cholitín, agregando que se está siendo injusto al acusarlos, sin estos haber aprobado la solicitud. Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín), alcalde de Higüey

Aclaró que lo único que ha hecho el Consejo es recibir las solicitudes realizadas por los usuarios. Además, dijo sería injusto que ahora los quieran «satanizar», sin estos haber decidido. Expresó, que aunque se encuentran en período de transición, esto no quiere decir que estos no tengan competencia para aprobar solicitudes y que la ley establece un plazo prudente para no endeudar a la administración.

Al abordar el tema sobre la presunta monopolización de envasadoras Rochell Gas, Servicentro Rochell y Héctor Elías Rochell Durán, debido a que las solicitudes pertenecen a una misma familia, el edil explicó que estas son las familias más tradicionales de la provincia, que más tiempo tienen con estaciones de combustibles y que existen otras familias que tienen más que ellos.

Sobre polémica regidores de Higüey y estaciones de combustibles

El Concejo de Regidores, causó gran escándalo en el municipio de Higüey al conocer el viernes la solicitud aprobación de nueve estaciones gasolineras y tres envasadoras de gas propano.

A través de las redes sociales y medios locales, surgieron las críticas a la pretensión de los regidores. Esto, debido a que la sala capitular está inmersa en el proceso de transición. Concluyendo el 24 de abril con la asunción de las nuevas autoridades municipales.

La convocatoria a sesión se firmó por la presidenta del Concejo de Regidores, Rosario Isabel Mateo.

El proyecto se envió a una comisión que deberá estudiarlo.

Las solicitudes

Se contempla el otorgamiento de la No Objeción la instalación de las envasadoras Rochell Gas, Servicentro Rochell y Héctor Elías Rochell Durán. Aparentemente de la misma persona apellido Rochell.

En tanto que se procura la No objeción de nueve gasolineras con distintos nombres comerciales. Entre ellas La Catedral, Anamuya, Papi Núñez, Johansen Rochell y Jacobo Dulce.