Familiares y amigos de joven acusada de tráfico de armas piden esclarecer el hecho

Solicitan a las autoridades que se abra una profunda investigación.

San Francisco de Macorís, RD.- Amigos y familiares de la joven Miladys Peralta, quien se le acusa de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia República Dominicana, protestaron la noche del viernes en exigencia de que se esclarezca el hecho, ya que aseguran su pariente es inocente.

Los protestantes con pancartas en manos se concentraron frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

La madre de Peralta, con voz quebrantada dijo frente a las cámaras que no sabía nada de su hija desde el día de su encarcelamiento el 14 de febrero.

Madre de la joven acusada

“Yo no duermo, porque no sé si mi hija se está arropando, y no come, porque no sé si mi hija se está alimentando”, expresó.

Pidió a las autoridades investigar de manera exhaustiva este caso, a los fines de que determinen que su hija no es traficante de armas.

Manifestantes exigen

Exigieron que Miladys sea liberada, debido a que nada tiene que ver con los hechos que se le vinculan.

Explicaron que la joven Miladys Peralta es madre de una niña. Y manifestaron que su pareja, José Gabriel Salomón, la utilizó para recibir un elemento desde Estados Unidos, y para su sorpresa, el mismo contenía varias armas de fuego.

Miladys está bajo arresto en una cárcel de Santo Domingo, tras dictarle tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Sobre el tráfico de armas

Está relacionado con todas las formas de delincuencia organizada, y se refiere al tráfico internacional de armas que no está debidamente autorizado por los países participantes.