El mensaje de Rafael Paz tras no inclusión en boleta diputados Fuerza del Pueblo

El secretario general del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, reaccionó luego de quedar fuera de la boleta de diputados de la Circunscripción uno por la Junta Central Electoral (JCE) acoger una reformulación de la propuesta hecha por la organización política opositora.

En su texto titulado “EL ESPÍRITU DEL GUERRERO”, publicado en la red social X (antes Twitter), Paz utiliza varias veces la palabra injusticia y su rechazo a los abusos.

“Soy honesto cuando digo que prefiero sufrir el látigo de la injusticia sobre mis espaldas, que el peso y la indignidad en mi corazón de comulgar con lo mal hecho”, destacó.

Además, advierte que la “lucha que ha emprendido es hasta conquistar la victoria”.

Asimismo, sostiene que la persistencia es un sello de su carácter, que no renunciará a sus convicciones y tampoco se cansará.

“Para mí la política es parte de un propósito de vida”

Afirmó que lo más importante no son las posiciones, sino las causas y que realmente aspiró a la política para estar en el corazón de los dominicanos.

“Lo he dicho una y mil veces, mi propósito es construir un espacio político real y diferente. Mi compromiso es con la gente y con la evolución que reclama nuestro país. Creo en la transparencia, la honestidad, el decoro, el compromiso mutuo, el trabajo en equipo, la promoción del talento y en la justicia como bases de la acción política”, enfatizó.

Carta integra «El espíritu del Guerrero» publicada por Rafael Paz

Cuando decidí emprender mi lucha contra la #ViejaPolitica estaba consciente de los riesgos que asumía y los precios que pagaría.

Soy honesto cuando digo que prefiero sufrir el látigo de la injusticia sobre mis espaldas, que el peso y la indignidad en mi corazón de comulgar con lo mal hecho.

La lucha que he emprendido es hasta conquistar la victoria. La persistencia es un sello de mi carácter. No renunciaré a mis convicciones y no me cansaré. Para mí la política es parte de un propósito de vida.

Desde pequeño me rebelaba contra los abusos y las injusticias. Siempre he aborrecido lo mal hecho y los privilegios irritantes que quitan sonrisas y oportunidades a la gente noble. Me considero soldado de la misión de mejorar el país y para eso me he preparado durante más de 30 años.

Cualquiera que piense lo contrario ha hecho un mal cálculo. Cualquier adversidad lo que hace es encender en mí el espíritu del guerrero y fortalecer mi determinación de avanzar hacia el destino y a un encuentro cierto con la historia.

«No estoy en política por razones personales o económicas»

Para mí lo importante no son las posiciones sino las causas. Por eso hago una política sobre propuestas y valores determinados. Pues la verdadera posición a la que realmente aspiró es a estar en el corazón de los dominicanos.

Lo he dicho una y mil veces, mi propósito es construir un espacio político real y diferente. Mi compromiso es con la gente y con la #Evolucion que reclama nuestro país. Creo en la transparencia, la honestidad, el decoro, el compromiso mutuo, el trabajo en equipo, la promoción del talento y en la justicia como bases de la acción política.

Todo lo que he logrado es resultado del esfuerzo, la preparación y el coraje. He trabajado de forma incansable por años. Más de 10 años como ejecutivo en el sector privado, más de 10 años como servidor público. Tengo más de 5 años en las calles y sectores de la capital sin detenerme. Muchos años en los medios de comunicación y en la academia. Siempre de cara a la sociedad.

No me he vendido ni postrado al poder ni las conveniencias. He asumido con dignidad y responsabilidad las tareas políticas que me han correspondido. Me he mantenido fiel a mis convicciones.

Todo esto inspirará los próximos capítulos de mi vida. No puedo predecir el futuro, lo que sí puedo es dar garantía de las armas que usaré en las luchas que me esperan: la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza.

#TenPaz #EvolucionRD