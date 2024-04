Acusan diputado del PLD de raptar regidor de Cambita

San Cristóbal, RD.– Familiares y vecinos del regidor de Cambita, Manuel Cumia, acusan al diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Díaz, de raptar a punto de pistola al edil.

Por ello, responsabilizan al legislador peledeísta de cualquier situación que ocurra con su pariente, quien luego de lo ocurrido fue rescatado por agentes policiales que lo trasladaron al cuartel de Villa Altagracia.

Según la información, el rapto se produjo cuando el regidor se encontraba compartiendo con familiares y vecinos, donde llegó el diputado y un grupo de hombres armados y se lo llevaron.

También por este caso fue arrestada la abogada Cleisbell Bello, coordinadora de la campaña de Manuel Díaz, en Cambita.

Anteriormente el dipuado dio mucho de que hbalr, cuando admitió que él mismo ha pagado para intervenir teléfonos de personas, y juzgó la práctica como algo normal en República Dominicana.

“Pero de que nosotros sabemos porque hasta yo mismo lo he hecho, he mandado a intervenir teléfonos pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza como yo les dije. Ustedes saben todo eso, no se hagan tanta bulla”, dijo a los periodistas esta mañana.

En otra ocación, el diputado se quejó de que los profesores, fiscales y médicos de carrera no son solidarios con los políticos cuando necesitan su voto.

“Ninguno son solidarios con nosotros cuando los necesitamos para buscar el voto para nuestro partido y para nosotros mismos porque ellos se ganaron su empleo y son profesionales”, dijo.