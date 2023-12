Abel Martínez: Gobierno aprovecha distracción de festividades para dar un duro golpe a productores nacionales

No podemos guardar silencio cuando vemos que este Gobierno no da tregua en su forma de castigar al pueblo dominicano; ese pueblo que cuenta con nuestro respaldo y por el que estamos trabajando sin descanso, para garantizar que, a partir de las próximas navidades, se empiece a sentir la bonanza del rescate, no solo del campo y de la producción local, sino, de nuestra amada República Dominicana en todos los sentidos, con orden, con voluntad, con disciplina y sobre todo, como mucha determinación.