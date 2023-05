Tormenta de polvo produjo choque de 90 vehículos en Estados Unidos

Una tormenta de polvo en el norte de Estados Unidos provocó este lunes primero de mayo un enorme choque múltiple en una carretera, en el que al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas, dijeron las autoridades.

Imágenes de la devastación mostraban restos humeantes de decenas de vehículos, incluidos largos camiones, apilados uno tras otro, y de otros automóviles detenidos a un costado sobre la hierba. Una escena saturada por la presencia de polvo ocre.

Seis personas murieron y, en total, “más de 30 personas” fueron trasladadas al hospital, dijo la policía de Illinois.

El accidente sucedió alrededor de las 11:00 a. m. (hora local) en la carretera que conecta las ciudades de San Luis y Chicago, I-55.

Los autos chocaron a lo largo de unos tres kilómetros y en ambos costados de la carretera, cerca de la ciudad de Farmersville.

“Casi 30 vehículos comerciales y entre 40 y 60 automóviles están involucrados. Esto incluye dos camiones semirremolque que se incendiaron debido a las colisiones”, agregó el portavoz de la Policía Estatal de Illinois, capitán Ryan Starrick.

El meteorólogo jefe de WSIL News, Nick Hausen, al publicar un video del accidente escribió en Twitter: “Choque masivo en la I-55 al sur de Springfield, Illinois, ha cerrado la interestatal durante casi 30 millas. Tormenta de polvo de los campos recién arados provocó una visibilidad muy baja. Video: Nathan Cormier”.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility #ilwx 🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp

Debido al accidente fue necesario cerrar todos los carriles de carretera interestatal, en un trayecto de 44 kilómetros, entre los condados de Sangamon y Montgomery.

Igualmente, la policía indicó que otros 30 vehículos comerciales también se estrellaron a lo largo de un tramo de 3,2 kilómetros de la I-55, mientras que dos semirremolques se incendiaron.

La institución señaló que los heridos fueron trasladados a varios centros hospitalarios con heridas desde leves hasta potencialmente mortales, entre ellos menores de edad.

“Los vientos excesivos que arrastran tierra de los campos agrícolas a través de la carretera. Eso genera una visibilidad nula”, aseguró, aunque anunció que se adelantarán las investigaciones correspondientes.

Según las primeras indagaciones, en el primer choque, este se produjo en los carriles que van hacia el norte y, posteriormente, se extendió a los carros que iban en dirección contraria.

Las labores de limpieza de la zona podrían extenderse hasta la tarde del martes. Quienes utilizan el trayecto a diario deben tomar previsiones.

La Policía Estatal de Illinois indicó en Twitter que el tráfico de la I-55 se había desviado hacia una carretera próxima e instó a los conductores a buscar rutas alternativas.

“La I-55 está cerrada tanto hacia el sur como hacia el norte desde la milla 63 a la 80 en este momento debido a un gran accidente. El tráfico se está desviando hacia la calle lateral. Se insta a los automovilistas a tomar rutas alternativas”, señaló.

I-55 is shut down both south and northbound I-55 from milepost 63 to 80 at this time due to a large crash. Traffic is being diverted onto the frontage road. Motorists are urged to take an alternative routes.