Tras una década de espera por parte de los neoyorquinos, llega el programa de Vales de la Sección 8

New York, Estados Unidos– Según anunciaron a partir del próximo mes de junio y por primera vez en 15 años, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) comenzará a aceptar solicitudes para el programa de Vales de la Sección 8, esto lo anunció la administración del alcalde Adams.

Como expreso, Jaqueline Valdera esta lleva varios años con el beneficio del subsidio federal. Asegura, la apertura no puede haber llegado en un mejor momento. “Yo pienso solicitar porque anteriormente he solicitado y nunca he calificado. Porque estuve trabajando entonces necesito solicitar a ver si puedo calificar después de mi retiro”.

La beneficiaria continúa diciendo que “Lo más importante de las ayudas ahora mismo es la sección 8 porque ahora mismo el problema es de vivienda. El problema es ahora que no hay para pagar la vivienda y el que tiene un Voucher de algo que le ayuda con la sección 8 bueno pues eso es un triunfo”.

¿Qué es la sección 8?

La Sección 8 es un programa financiado con fondos federales administrado por NYCHA. Que proporciona subsidios de alquiler para que familias elegibles de bajos ingresos alquilen viviendas en el mercado privado.

La abogada de Northern Manhattan Improvement Corporation, dijo que “Para los residentes de nuestra comunidad es tan importante la apertura de la sección 8 de los vouchers de la renta. Los Neoyorquinos lo necesitan ahora más que nunca con el costo de vivienda subiendo esto es muy importante”.

En el bajo Manhattan, el desafío sin embargo según la presidenta del comité de vivienda en el Consejo municipal es que, ante la realidad de una documentada escasez de vivienda para alquiler en la ciudad de Nueva York, es el brindarles acceso a neoyorquinos a una larga lista de espera que no es realmente esperanzadora.

Opiniones de el programa de Vales de la Sección 8

La concejal Pierina Sánchez y la Pdta Comité de vivienda indicaron que “Esto le va a dar alguna esperanza a los neoyorquinos. Que puedan acceder a la aplicación que tienen 15 años sin poder someter la aplicación para recibir un voucher de sección 8. Pero la cosa es que la esperanza es un poco falsa porque es una lista de espera. No es que el gobierno federal estatal o la ciudad ha puesto más fondos para el programa es solamente que están admirando la lista de espera”. La concejal reconoce los esfuerzos de la administración para reducir sustancialmente la lista, pero algunos neoyorquinos aseguran la espera es insostenible.

Un residente de Manhattan, Bryan Muñoz, señalo que “Yo apliqué hace como 19 años y todavía no me han llamado. Me dicen que tengo que aplicar y sigo re aplicando pero nunca me llaman”.

Informaron así mismo, que los hogares interesados ​​pueden postularse a la lista de espera de la Sección 8. Que ha estado cerrada desde el 10 de diciembre de 2009. Entre la medianoche del lunes 3 de junio y las 11:59 p.m. del domingo 9 de junio de 2024.

