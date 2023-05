La alfombra real más impresionante: todos los looks de la coronación de Carlos III

Gran Bretaña está de fiesta por la coronación del rey Carlos III. Y como la gran ceremonia que significa para la historia, además de la familia real y todos los británicos que los apoyan, están citados al gran festejo muchos otros invitados famosos.

Los selectos invitados a la coronación provienen de casas reales amigas, diplomáticos de todo el mundo, representantes de las colonias británicas y también famosos amigos de la familia real, entre los que se destacan actores y actrices, deportistas, personajes de la farándula mundial y otros más.

El rey Guillermo y la reina Máxima de Países Bajos representaron a su país en la coronación británica. Miguel Saberian destacó sobre el look de Máxima: “¡Me gusta! Vestido con detalles de encaje llamativos, un sombrero espectacular, y un anudado simple en la cintura que deja caer las extensiones del mismo hasta las rodillas. ¡Que linda pareja!”.

Por su parte, Dinar destacó sobre Máxima: “Tiene un vestido blanco con puntilla tiene un canesú transparente dejando dejando ver los hombros conforma y luego el vestido viene al cuerpo sin ser muy ajustado, acompaña con guantes Clash el lleva un traje de frac en dos tonos gris y negro”.

El rey Felipe VI y la reina Letizia dijeron presente en este festejo real. Letizia ha vuelto a decir sí al rosa con un conjunto de dos prendas de Carolina Herrera rematado con un impresionante tocado. Dos piezas, una chaqueta y una falda de largo midi, fabricadas en un tejido de granulado en una tonalidad de rosa vibrante que vira hacia el fucsia. Un estilismo de estreno a la altura de lo que esperábamos para la coronación.

Para la diseñadora Dinar, Letizia vistió un tailler Rosa Dior un estilo saco redentot con una reminiscencia antigua, con sombrero, convirtiendo en moderno el traje oficial. Saberian afirmó que se trata de un vestido tan llamativo como elegante. Un saco abotonado con detalles bordados sublimes que culmina con un volado muy bien resuelto. Destacó el sombrero, infaltableen eventos de la monarquía, haciendo un cierre perfecto del look.

El príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlene llegaron temprano a la celebración. El diseñador Miguel Saberian destacó sobre Charlene: “Muy discreta, con el detalle de una túnica larga y saco cruzado con hombreras prominentes. La boina le da el toque final a un look típico de realeza más conservadora”.

En tanto, Maureene Dinar afirmó: “Él está con un saco con estilos oficiales necesita un traje de falda y chaqueta al cuerpo que abrocha al costado junto con la pulsera que hace el mismo cruce y además se va un chal desde la manga t no podía faltar el detalle de Chapeau”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden no ha estado presente en la coronación de Carlos III. Pero sí su mujer, Jill Biden, fue la encargada de representar a Estados Unidos. A pesar de su ausencia, el mandatario, de 80 años, tiene intención de reunirse “en un futuro” con Carlos III en Reino Unido. Finnegan Biden, nieta de Joe y Jill Biden, ha acompañado a su abuela en un día tan importante y se ha decantado por un ‘total look’ en amarillo.

“Por fin vemos color y frescura. Hermosa combinación para una ceremonia de mañana. Son cortes simples pero perfectos en armonía”, dijo Saberian de Jill que usó un vestido de Ralph Lauren. Saberian de Jill

Dinar, en tanto afirmó: “Tenemos un vestido recto acompañado de un chal del mismo género. Se trata de un tailler azul Klein cruzado hacia un lado con falda y acompaña guantes. Creo que esta muy simple”. Dinar

La actriz británica Emma Thompson, de 64 años, ha sido una de las primeras invitadas en llegar a la Abadía de Westminster junto a su marido, el actor británico Greg Wise. La ganadora del Oscar en dos ocasiones fue nombrada en 2018 Dama del Imperio Británico, uno de los mayores honores otorgados por la Familia Real.

“No me gustó nada la elección. No es un outfit adecuado para la ocasión. Los estampados no son los indicados ni tampoco usarlo abierto”, dijo Saberian, en tanto que Dinar destacó que está vestida con un tapado estilo oriental con manga 3/4 en seda amplia y un vestido negro.

El cantante Lionel Richie, que hace tan solo una semana acompañaba a su hija Sofia al altar y que este domingo será una de las estrellas que actuarán el concierto Windsor, se encuentra también entre los asistentes a la coronación.

Para Saberian: “Mr. Richie se lució con detalles de broche exuberante y gemelos haciendo juego. Corbata clara con un pisa también haciendo juego de claros. El sombrero se hizo presente en la ceremonia y cierra bien la propuesta. Un rockstar en la realeza”.

Dinar afirmó: “Los hombres llevan traje. Muchos han ido con trajes azul Francia, negros combinados y los cuellos de los sacos son bastante elevados según los galardones que tenga según los adornos que se ponen”.

Katy Perry, que ofrecerá mañana un concierto en los jardines de Windsor, ha llegado junto a Edward Enninful, legendario editor en jefe de ‘Vogue UK’ y director editorial de Vogue Europa. Enninful es considerado como uno de los hombres más poderosos del mundo de la moda en Reino Unido.

“Katy llegó a lo Katy. El sombrero predomina el look que hubiera estado muy bien, pero falló en la elección del saco. El collar es deslumbrante”, dijo Saberian. En tanto, Dinar dijo: “Lleva un trajecito color crudo de manga corta con escote redondo y cuello entallado con dos bolsillos con vestido de bajo y guantes largos que hacen de manga, sombrero grande todo el tono”.

A la celebración británica también arribaron desde Jordania su rey Abdullah II y la reina Rania. Maureen Dinar destacó: “La pareja la veo muy correcta y muy bien. Me gusta el estilo de la princesa oriental tiene puesto un kimono cruzada con faja dorada opaca el peinado está acorde de su estilo y su compañero tiene un traje estilo levita larga.

Para Saberian, el rey apuesta a lo clásico de un traje, sin sobresaltos. Ella está impecable, así se lleva un color claro en una ceremonia monárquica. Fina, elegante, sin dudas en el conjunto hacen una buena presentación pero ella es la que se lleva todo el mérito.

Victoria lleva un look simple, azul Francia real. Corona con un pequeño sombrero que consideró que es un look correcto teniendo en cuenta que el rey está cargado de mucho detalle”, indicó Saberian. Y Dinar amplió: “Vestido recto manga 3/4 no muy al cuerpo Clash en azul electrónico e lleva un traje oficial con los galardones”.

Japón estuvo representado en la coronación de Carlos y Camila por los príncipes Fumihito y Kiko. Dinar precisó: “La pareja la veo muy correcta y muy bien me gusta el estilo de la princesa oriental tiene puesto un kimono cruzado con faja dorada opaca el peinado está acorde de su estilo y su compañero tiene un traje estilo levita larga”.

En tanto, Saberian destacó: “La tradición en su máxima expresión. El saco largo del príncipe me gusta, queda muy bien al lado de la vestimenta clásica originaria de la princesa”.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie sonríen al público que los saluda al llegar a la iglesia.

Para Dinar, Sofía luce un vestido Rosa con las mangas un poco levantada abuchonadas y trasparente sombrero color rosa tornasol. Zapatos al tono del sombrero. La mayoría usa zapato Stiletto. Usa un traje clásico de buen corte. En tanto, Saberian destacó: » Él con su traje azul oscuro y corbata en el mismo tono esta impecable. Ella apostó por un vestido rosa claro con mangas de tul armadas. Un vestido de cuello alto y un sombrero deslumbrante. Me encantó la pareja”.

Los príncipes William y Kate arribaron con sus vestidos reales a la gran ceremonia de coronación.

William, príncipe de Gales y Kate Middleton, llegan vestidos con su atuendo real. Dinar indicó que la pareja real está vestida con los trajes tradicionales y realmente no se puede opinar sobre moda cuando ellos tienen su propia moda tienen tapados que cubren con galardones con su corona y él se va su gorra y todos sus adornos.

En tanto, Saberian reafirmó: “William y Kate son también protagonistas del evento y asisten de acuerdo a la vestimenta tradicional de la monarquía británica. Impecables fiel a su costumbre”.

El príncipe Harry no fue acompañado de su esposa Megan a Londres. El príncipe Harry no fue acompañado de su esposa Megan a Londres.

En tanto, Harry que ya no pertenece a la realeza, llegó solo a la abadía de Westminster con un traje oscuro y sus medallas obtenidas. “Lleva un traje con chaleco camisa blanca y con corbata y un adorno además del galardón sobre su bolsillo del saco”, indicó Dinar.

Haakon, Crown Prince of Norway and Mette-Marit, Crown Princess of Norway arrive to attend Britain’s King Charles and Queen Camilla’s coronation ceremony at Westminster Abbey, in London, Britain May 6, 2023Haakon, Crown Prince of Norway and Mette-Marit, Crown Princess of Norway arrive to attend Britain’s King Charles and Queen Camilla’s coronation ceremony at Westminster Abbey, in London, Britain May 6, 2023.

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega llegaron para saludar al nuevo rey británico. “Buena elección de color pastel, look correcto con detalle de moño, tal vez algo grande y unos bordados muy finos”, precisó Saberian.

Más miembros reales y celebridades que participaron del festejo.

Los príncipes Charlotte y Louis, hijos de William y Kate lucieron muy acordes a la ocasión .

El príncipe George, segundo heredero en línea de la corona británica fue de gala.

La princesa Ana, hermana de Carlos, luce su vestido real.

James y Pippa Middleton también participaron del festejo real .

El ex primer ministro Boris Johnson y su mujer también concurrieron a la ceremonia.

Emmanuel Macron, presidente de Francia y su esposa Brigitte lucieron muy elegantes.

El ex primer ministro Tony Blair, con sus condecoraciones arriba a la abadía .

El presidente de Israel Isaac Herzog su esposa Michal Herzog caminan y miran al público.

Letsie III, rey de Lesotho, y la reina Masenate Mohato Seeiso vistieron sus trajes típicos de gala .

Los príncipes Frederik y Mary de Dinamarca también se unieron al festejo .

El rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema, de Bhutan, con sus típicos trajes.

Ferdinand Bongbong Marcos, presidente de Filipinas y su esposa Louise Marco en el pasillo de los mandatarios.

El presidente de Polonia Andrzej Duda (L) y su esposa Agata Kornhauser-Duda dieron el presente.

El rey Felipe de Bélgica y la reina Mathilde formaron parte de la realeza visitante.

Fuente: INFOBAE

Por: Yikaury Gonzalez