Tamara Adrián, la activista trans que se lanzó como precandidata presidencial de Venezuela

“Necesitamos máxima inclusión social”, afirma la abogada que en 2015 se convirtió en la primera diputada trans del país.

Caracas, Venezuela.- Tamara Adrián se convirtió en diciembre de 2015 en la primera diputada trans de Venezuela. Y este jueves confirmó que se sumará a la pugna por derrocar en las urnas al régimen de Nicolás Maduro al anunciar su precandidatura presidencial para las primarias que realizará la oposición venezolana el próximo 22 de octubre.

UPD anuncia a Tamara Adrián como su candidata para participar en elección primaria de la oposición pic.twitter.com/HrEjYh0aMI April 13, 2023

La abogada de 69 años, docente universitaria y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se postuló a través del movimiento político Unidos Por la Dignidad (UPD). Tiene un plan de gobierno enfocado en impulsar la “reinstitucionalización del país” y el “máximo desarrollo económico”.

“Tenemos que incorporar a todas las personas en este desarrollo y, para ello, necesitamos máxima inclusión social”, declaró Adrián en la rueda de prensa donde anunció su inscripción en los comicios que designarán a la persona encargada de enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctora en Derecho Comercial de la Université Panthéon-Assas de París. Durante muchos años vivió con el nombre de Tomás Adrián y con el sentimiento desde muy pequeña de que estaba atrapada “en un cuerpo errado”. Así recordó en un artículo del diario venezolano El Nacional en 2005. “Sabía que era niña. ¿Que cómo lo sabía? Es fácil, así como sabes que te gusta el helado. Es así, una percepción. Un problema de identidad”, explicó.

Y contó que, tras concluir su doctorado en Francia, le costó conseguir trabajo en Venezuela debido a los prejuicios por su “ambigua” apariencia. “En ese instante tomé una decisión que hoy considero errónea. Comparto con innumerables personas transexuales en todas partes del mundo, que buscan escapar del durísimo destino que representa la transición. Pretendí mi integración en el molde que me proponía la sociedad. Por una parte, traté de vestirme masculinamente y hasta me dejé crecer la barba; y por la otra, me casé”.

“De ese matrimonio nacieron dos hijos, a los cuales amo profundamente. Ssin embargo, no tengo la dicha de poderlos frecuentar por prejuicios diversos”, detalló. Además, señaló que decidió enfrentar la transición luego de tres años de unión y una complicada separación.

Logró cambiar su identidad sexual en 2002 en Tailandia. Desde 2004 pide ante el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que sus documentos oficiales contengan el nombre que eligió para vivir su vida.

Tamara Adrián es una importante activista

Establecida como una importante activista por el derecho a la igualdad, su carrera parlamentaria fue impulsada por el partido Voluntad Popular, fundado por el dirigente opositor Leopoldo López. En 2015 fue elegida para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela. Así se convirtió en la primera parlamentaria trans del país y de toda América.

Su llegada al Parlamento venezolano obtuvo una enorme repercusión internacional e incluso se realizó una película inspirada en su historia de vida, que se tituló Tamara y que fue el estreno más exitoso del cine venezolano en 2016.

Desde su puesto como diputada, Adrián batalló contra el chavismo por una reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil que estableciera la unión civil entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de las identidades trans. No obstante, Venezuela aún permanece como uno de los pocos países latinoamericanos que rechazan el respeto a estos derechos.

Koddy Campos, activista LGBTIQ+ y miembro del movimiento UPD, celebró que la exiputada ahora sea precandidata presidencial de Venezuela. “Nos sentimos orgullosos porque estamos haciendo historia. Queremos proponer a una mujer abogada, profesora, activista de derechos humanos. Una mujer que creemos que es la más inteligente de todos los candidatos y candidatas que hasta ahora se han presentado. Esa mujer es Tamara Adrián”, dijo en la conferencia de prensa de este jueves, y afirmó que llevará la “voz de los más vulnerables”.