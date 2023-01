“Posando y sonriendo”: oso descubre cámara de vida silvestre y se toma más de 400 selfies

Boulder, Colorado.- Un oso negro que deambulaba por un sendero en Boulder encontró recientemente una cámara que la agencia de Espacios Abiertos y Parques de Montaña (OSMP, por sus siglas en inglés) de la ciudad usa para monitorear la vida silvestre.

El curioso oso parecía hacer poses, sonreír y saludar a una de las muchas cámaras de vida silvestre que la ciudad de Boulder usa para monitorear hábitats sensibles.

De las 580 imágenes captadas por la cámara, los funcionarios dijeron que aproximadamente 400 eran fotos del oso mirando al lente.

Las 400 imágenes fueron muy cerca de la cámara, lo que hizo que pareciera que el oso se estaba tomando selfies. A través de su cuenta de Twitter, el OSMP de Boulder compartió algunas de las imágenes.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c