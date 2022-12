Piloto sale expulsado de avión durante aterrizaje forzoso en Texas

Un video viral muestra el momento en el que un piloto sale expulsado de un avión tras estrellarse el jueves en una base militar de Texas.

El clip muestra al avión Lockheed Martin F-35B sobrevolando la pista de aterrizaje de la base naval de Fort Worth, cerca de White Settlement, mientras desciende lentamente para aterrizar. Pero tan pronto como las ruedas delanteras tocan el suelo, la aeronave pierde el control, estrellando la parte delantera contra el suelo.

«Empezó bien. Estaba planeando y luego rebotó. Supongo que perdió el equilibrio y luego la caída en picada continuó manteniendo la nariz en el suelo», explicó a WFAA Kitt Wilder, que grabó el vídeo.

Finalmente, el piloto decide salir expulsado de la aeronave ante la dificultad del aterrizaje.

WHOA! Kitt Wilder shared this video of an F-35B crash that happened near White Settlement earlier today. (Graphic language warning) STORY: https://t.co/1HmtzRQQ1x pic.twitter.com/dXfTtdLQQJ