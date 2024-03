Perú evalúa replicar el modelo carcelario de Bukele

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Orátola abogó por la adopción del sistema carcelario de El Salvador.

Con la iniciativa se replica el enfoque de Nayib Bukele en materia de seguridad, política penitenciaria y lucha contra la delincuencia.

«Y lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla a Perú y se le ha encargado al ministro de Justicia y, por supuesto, a todos los profesionales del INPE [Instituto Nacional Penitenciario del Perú] revisar y hacer propuestas concretas ante el poder ejecutivo», declaró Orátola en rueda de prensa.

La semana pasada, el ministro de Justicia peruano, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para «intercambiar experiencias en materia de seguridad pública».

Orátola indicó que Arana recorrió los penales salvadoreños y mantuvo reuniones sobre la infraestructura local «moderna y eficiente».

«De eso se trata, de traer las experiencias que funcionan. ¿Y qué queremos que funcione en el país? Queremos penales en los que los presos no hagan llamadas extorsionadoras, en donde no corra la droga, en donde no existan bandas organizadas y penales en los que no delincan quienes están presos», explicó el presidente del Consejo de Ministros.

«Entonces, si funcionan estos penales bien en algunos otros países, pues hay que traer la experiencia», agregó.

Pronunciándose sobre el trabajo del Congreso, Orátola sostuvo que, en lugar de buscar una reorganización o intervención del Ministerio Público, debería «agendar temas de suma importancia para el país, como el de la reforma política», con las normas necesarias para «repensar el tema de la descentralización», o aprobar la ley de contrataciones y adquisiciones, «algo tan sencillo de hacer y de impulsar, que son las normas que favorecen al Perú y no lo polarizan».