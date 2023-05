Militares de EEUU bloquean entrada de migrantes por el Río Bravo

La Guardia Nacional de Texas bloquea la entrada de migrantes que intentaban cruzar el Río Bravo para entrar a EEUU.

Las imágenes muestran a los migrantes formados en una fila para cruzar el río, bloqueados por los agentes de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional de Texas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad del estado de EEUU fue realizado en la frontera de Brownsville para impedir el cruce de los migrantes. Los agentes invitaron a los migrantes a volver, mientras estos reclamaban la medida.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió la grabación y felicitó el “gran trabajo” de DPS y la

Guardia Nacional del estado, para luego criticar que el presidente Joe Biden solo envió 1500 militares

a la frontera “a hacer papeleo”.

Great work by Texas National Guard and Texas DPS.



Biden sent 1,500 troops to the border to do paperwork.



Texas deployed trained soldiers and troopers to take real action and respond to this crisis. https://t.co/bVMeG0geQl