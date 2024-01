La OMS avisa sobre la ‘enfermedad X’, que podría ser más letal que la COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS), encabezada por Tedros Adhanom, participará en el Foro de Davos en una sesión denominada “Preparándose para la enfermedad X”. Un término con el que el organismo hace alusión a un patógeno cuyas características aún se desconocen.

Sin embargo, no es la primera vez que la OMS emplea dicha acepción. Desde el año 2018, mencionaron este término para referirse a una enfermedad que podría propagarse con rapidez con todo el mundo y que podría ser “hasta 20 veces más letal que la COVID-19″, según destacaron los expertos. Según informa The Economist, al incluir esta enfermedad X la organización reconoce que “los brotes no siempre provienen de una fuente identificada”.

El mencionado medio recoge la versión de la OMS acerca de este término. Sobre él, la organización consideró que una epidemia internacional grave “podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido como causante de enfermedades humanas”. Es decir, no se trata de ninguna epidemia nueva, sino más bien una formulación con el objetivo de hacer hincapié en la necesidad de impulsar programas coordinados de salud pública para reducir el riesgo de que se produzcan pandemias.

De este modo, la OMS aconsejó a la comunidad internacional a prepararse ante la posibilidad de que puedan surgir otras pandemias. “Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa”. El diario semanal británico aseguró en su información que los expertos afirmaron que avanzar rápidamente para encontrar una vacuna sería fundamental.

Otras enfermedades prioritarias de la OMS

Fue en 2015 cuando la OMS estableció una lista sobre “enfermedades prioritarias a las que hacer frente”. A día de hoy, junto con esta ‘enfermedad X’, se encuentran otras como la COVID-19, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, el virus del ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, los coronavirus MERS y SARS, el virus Nipah y las enfermedades henipavirales.

Uno de los expertos que advirtieron sobre las posibles nuevas enfermedades fue el médico que descubrió el Ébola, el doctor Dadin Bonkole. La ‘Enfermedad X’, como la llaman los investigadores, es hipotética por ahora. “Todos tenemos que tener miedo. El Ébola era desconocido. COVID-19 era desconocido. Tenemos que temerle a nuevas enfermedades”, señala hace dos años para la CNN el doctor.

El profesor Jean-Jacques Muyembe Tamfum, quien ayudó a descubrir el virus del Ébola en 1976, advirtió de las enfermedades zoonóticas, aquellas que saltan de los animales a los humanos. Según el profesor, muchas de estas dolencias están por venir.