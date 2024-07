Ibai Llanos: Un ejemplo de superación

Con más de 15 millones de seguidores en redes como Instagram, Twitter o Twitch, Ibai Llanos es el ‘rey Midas’ de internet. Diez años después de su primer directo, el ‘streamer’ habla sobre su carrera, el estado actual de las redes sociales y su futuro como creador de contenidos, entre otros asuntos.

Influencia de Ibai en redes sociales

P.- ¿Qué se siente cuando todo lo que haces, lo que dices tiene esta trascendencia tan increíble, no sientes como muchísima responsabilidad?



R.- A mí lo del cambio físico me impacta porque es verdad que los vídeos en las diferentes redes sociales tienen muchísimos millones de personas.

Pero veo también tanto apoyo y que a tanta gente le puede llegar a motivar, a pesar de que yo no soy tampoco un ejemplo para nada en ese sentido, que me hace muy feliz. Realmente me hace muy feliz y ahora estoy en un momento de mi vida que me gusta más que nunca. Me gusta compartirlo, me gusta leer los comentarios, me gusta ver el cambio de resto de personas y siento que estoy haciendo algo positivo y eso me hace feliz.

P.- ¿Pero genera un poco de presión, no?



R.- Al final todo el tema del gimnasio y la dieta y todo esto… cada uno tiene un poco su manera de hacer las cosas y sus pensamientos. Yo creo que lo importante es que la gente lo intente, de mejor o peor manera, pero que al final el objetivo sea, pues que quien quiera hacer un cambio físico, que por ejemplo es mi caso, quien quiera cambiar sus hábitos, pues intentarlo y de esa manera intentar cuadrarlo para que también se adapte un poco al día a día de su vida.

La velada del año

La Velada del Año es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Ibai Llanos. Es retransmitido en Twitch anualmente desde 2021, consiguiendo el récord a la retransmisión más vista de la plataforma en la segunda y tercera edición del evento. En esta edición consiguió vender 77,000 entradas en tan solo dos horas.

P.- Estamos a una semana del gran evento, la Velada del Año ¿Estás un poco nervioso?



R.- Sí, estoy un poco nervioso. Ir al estadio Santiago Bernabéu te pone un poco de presión encima, sobre todo porque la gente siempre espera que todo sea espectacular y que todo salga muy bien. Es normal porque al final venimos del (Wanda) Metropolitano (en 2023 albergó la tercera edición de la Velada), venimos de hacer muchos, muchos eventos, pero también es divertido ese tipo de retos, creo que estamos preparados. Trabajo con un equipo espectacular.

Y al final hacemos entretenimiento. O sea que si la gente se lo ha pasado bien el 13 de julio (en La Velada) y ha disfrutado toda la tarde-noche, objetivo cumplido. Ojalá que lo hagamos por nuestra parte lo mejor posible. Los participantes seguro que lo harán porque yo creo que se han esforzado al máximo dentro de lo que han podido, así que a partir de ahí a ver qué tal.

El éxito para Ibai

P.- ¿Para ti qué es el éxito?



R.- Para mí el éxito es irte a dormir tranquilo por las noches y no tener preocupaciones. Creo que muchísima gente se va con preocupaciones a la cama. A mí en el pasado me ha ocurrido. A mi familia también. Más que éxito, porque éxito es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, yo lo que busco, más que el éxito, es la tranquilidad.

P.- Te preocupan los valores que puedes dar por internet o tú haces tu contenido y bueno, pues que la gente se vaya controlando…



R.- A mí me gusta transmitir buenos valores en general, o al menos lo intento. Eso no quita que yo pueda tener muchos errores, opiniones con las que no coincidas. Habrá momentos en los que me habré equivocado durante muchos años, pero sí que intento que la gente sea gente tranquila. Si algo no te gusta, no lo veas. No hace falta insultar a la gente por redes sociales, piensa antes de actuar.

Ibai Llanos streamer y creador de contenido muy influyente (foto: fuente externa)

El futuro para Ibai

P.- ¿Dónde se ve Ibai en 5 años?



R.- ¿Dónde me veo en 5 años? Pues probablemente teniendo una vida mucho más tranquila y mucho más fuera del foco. Creo que me gustaría seguir haciendo cosas, mi trabajo me encanta, fuera de que me vaya muy, muy bien, es que me lo paso muy bien, disfruto mucho, me río, me entretengo, me llena totalmente. Pero mucho más fuera del foco mediático. Me encantaría seguir haciendo mi contenido, seguir haciendo mis cosas, pero dar paso a las nuevas generaciones, que estoy seguro de que van a llegar porque yo creo que por mi parte he cumplido todo lo que podía cumplir.



Como te digo, me gustaría seguir vinculado a esto, porque al final es lo que mejor se me da de todo lo que puedo hacer, pero sí que enfocarlo todo de otra manera, que creo que ya lo estoy haciendo, pero de aquí a 5 años creo que será todavía más exagerado. Igualmente, puede que me lo esté inventando todo porque igual en dos años sale una inteligencia artificial, una nueva red social y a lo mejor estamos todos viviendo en otro sitio. Pero mi apuesta más segura sería esta.

Con información de EFE.