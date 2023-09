Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, señaló en un documento judicial presentado este martes que planea declararse inocente de los cargos federales que enfrenta por posesión de armas.

También ha solicitado que su comparecencia inicial ante la corte se realice de forma remota.

En una carta al juez Christopher Burke, el abogado Abbe Lowell dijo que Hunter Biden se declarará inocente de los tres cargos relacionados con la posesión de un arma en 2018.

«El señor Biden no busca ningún trato especial al realizar esta solicitud. Ha asistido y asistirá a cualquier procedimiento en el que se requiera su comparecencia física”, escribió Lowell el martes. Y añadió que «también se declarará inocente y no hay ninguna razón por la que no pueda pronunciar esas dos palabras por videoconferencia”, se lee en la carta.

En resumen, el señor Biden está satisfecho de que se respetarán sus derechos constitucionales al realizar su comparecencia inicial por videoconferencia.

El pasado 14 de septiembre, el fiscal especial David Weiss acusó a Hunter Biden de tres cargos en relación con un arma que compró en 2018: mentir en un formulario oficial al comprar un arma, mentir a un comercializador de armas y posesión ilegal de armas.

La acusación representó en ese momento un giro extraordinario en el caso, después de que su acuerdo de culpabilidad inicial fracasara y planteara potencialmente un juicio dramático en medio de la carrera de su padre por la reelección para 2024.

La Casa Blanca creía que el drama legal de Hunter Biden terminaría este verano boreal. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad alcanzado con Weiss para resolver el asunto sin cargos no logró la aprobación de una jueza federal. Y en la misma semana de la acusación, republicanos de la Cámara de Representantes también anunciaron una investigación de juicio político contra el presidente Biden en relación con los negocios Hunter.

Compra de armas en 2018

Los problemas legales de Hunter Biden relacionados a armas se vinculan a una compra que hizo en octubre de 2018. Cuando adquirió un revólver en una tienda de armas de Delaware, mintió en un formulario federal al jurar que no consumía ni era adicto a ninguna droga ilegal. A pesar de que estaba luchando contra la adicción al crack en el momento de la compra.

Hunter Biden proporcionó una declaración escrita en el Formulario 4473 certificando que no era un consumidor ilegal ni adicto a ningún estimulante, narcótico ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, esa declaración era falsa y ficticia. Acusación.

Mentir en el formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos o poseer un arma de fuego siendo consumidor de drogas son delitos federales. (Hunter Biden tuvo el arma en su poder durante aproximadamente 11 días en 2018). Los fiscales dijeron anteriormente que el plazo de prescripción para algunos de estos delitos se cumplía en octubre.

El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, dijo anteriormente que el acuerdo anterior sobre armas con los fiscales «impide que se presenten cargos adicionales» y que su cliente «cumplió con las condiciones de liberación bajo ese acuerdo». Los fiscales, sin embargo, dicen que ese acuerdo nunca entró en vigencia.