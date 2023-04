Hallan el cuerpo de un niño de 2 años en las fauces de un caimán

La Policía confirmó el hallazgo de un niño de 2 años en las fauces de un caimán en un pantano de Florida tras el asesinato de su madre a manos de su pareja. El detenido está imputado por 2 cargos de homicidio en primer grado.

«Con gran pesar informamos de que hemos encontrado el cuerpo de Taylen Mosley en el lago Maggiore. Su padre, Thomas Mosley, está imputado por dos cargos de homicidio en primer grado», informó el jefe de la Policía de San Petersburgo, Anthony Holloway, en un comunicado publicado en redes sociales.

La búsqueda del niño comenzó tras el hallazgo de su madre, Pashun Jeffery, de 20 años, asesinada en un apartamento en la tarde del jueves. El cuerpo tenía varias puñaladas.

El padre estuvo en el mismo apartamento en la noche del miércoles -cuando los vecinos informaron de una pelea- y se encuentra ahora hospitalizado con varios cortes en manos y brazos.

#stpetepd Chief Holloway said It’s with great sadness that we report we found the body of Taylen Mosley in Lake Maggiore. His father Thomas Mosley is charged with 2 counts of 1st degree murder. pic.twitter.com/I1hsIj0UAw