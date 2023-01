Brasilia, Brasil.- El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, anunció a través de Twitter la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien destituyó de su cargo este domingo, tras las invasiones de bolsonaristas radicales a las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.

«Determiné la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables», afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en sus redes sociales.

Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis.



Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo.