Comunidad internacional reacciona a los disturbios en Brasil

Brasilia, Brasil.- La comunidad internacional reacciona a los acontecimientos de Brasilia, donde una multitud de simpatizantes de Bolsonaro irrumpió este domingo en las principales sedes de poder, originando disturbios y enfrentamientos con la Policía.

El presidente dominicano, Luis Abinader manifestó «el más enérgico repudio y condena a los injustificables actos de violencia contra los poderes del Estado y la democracia en Brasil», a través de su cuenta de Twitter.

«Ecuador condena los acontecimientos contra la institucionalidad en Brasil y reitera su apoyo irrestricto a la democracia y al Gobierno legítimamente electo», comentó la Cancillería del país en su cuenta de Twitter.

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su solidaridad al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo brasileño.

«El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática [Interamericana]», enfatizó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard manifestó «el pleno respaldo de México al Gobierno del presidente Lula, electo por voluntad popular».

«Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado en ese pueblo hermano», expresó.

De igual modo, el canciller de la Argentina, Santiago Cafiero, también expresó su rechazo. «Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña», declaró.

Mientras, el mandatario chileno Gabriel Boric condenó el «impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas».

«El Gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia», añadió.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró su apoyo «al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño».

«Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática», comentó.

Por su parte, Nicolas Maduro, presidente de Venezuela manifestó su repudio ante la alarmante situación, rechazando el ataque de «manera categórica.

De igual modo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken se manifestó en contra de la acción.

We condemn the attacks on Brazil’s Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions.