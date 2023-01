Papa Francisco destaca la sabiduría, la delicadeza y la entrega de Benedicto XVI

Puedes leer: Abre para los fieles la capilla ardiente de Benedicto XVI

El papa Francisco destacó la «sabiduría, delicadeza y entrega» que Benedicto XVI «supo esparcir a lo largo de los años» en la homilía de la misa funeral por el pontífice emérito que celebró ante decenas de miles de fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

El pontífice argentino presidió, en lo que es casi una circunstancia inédita en la historia de la Iglesia católica, el funeral de su predecesor. Benedicto falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años tras casi 10 desde su renuncia al pontificado. Oficiada por el decano del colegio cardenalicio, el italiano Giovani Battista Re y concelebrada por 130 cardenales, 400 obispos y 4,000 sacerdotes.

La homilía de Francisco comenzó con las palabras «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Estas son las últimas que el Señor pronunció en la cruz según el Evangelio.

«También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre: que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio, que él esparció y testimonió durante su vida«, dijo Francisco.

Los restos mortales de Benedicto XVI fueron colocados en el centro del atrio de la plaza vaticana. Tras una procesión desde el interior de la basílica y después del cierre de una capilla ardiente visitada por casi 200,000 personas. Luego puestos en un féretro de madera de ciprés, como manda la tradición.

En el interior del ataúd también se han introducido las monedas acuñadas durante su pontificado. También, el pergamino con una breve relación de los ocho años de su pontificado y los palios que lució como arzobispo de Munich y Roma.

El papa recordó las palabras de san Gregorio Magno a un amigo: «En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme«.

«Es la conciencia del Pastor que no puede llevar solo lo que, en realidad, nunca podría soportar solo y, por eso, es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado«, añadió Francisco.

Y entonces hizo referencia a que «el Pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor«.

«Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle, una vez más, ese amor que no se pierde; queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años«, añadió el papa hablando de Joseph Ratzinger.

«Queremos decir juntos: ‘Padre, en tus manos encomendamos su espíritu’«, añadió en esta misa que ha mantenido la liturgia de los funerales papales.

Fuente: EFE