Felipe VI propone a Pedro Sánchez como candidato para el segundo intento de investidura

El rey Felipe VI ha propuesto como candidato a la investidura al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el segundo intento para elegir presidente del Gobierno tras la intentona fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Mañana mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios«, ha dicho Sánchez en su comparecencia con la prensa tras reunirse con el monarca. «Lógicamente empezaré con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que es el partido con el que aspiramos a reeditar un nuevo Gobierno de coalición«, ha remarcado.

Ha agregado que la ronda de contactos se retomará pasadas las dos cumbres que se celebran en Granada esta semana y que en la misma estarán todos los representantes de otros partidos a excepción de Vox. Sánchez no quiere solo una mayoría para la investidura sino también para la legislatura.

El presidente en funciones ha añadido que se lanza a formar este nuevo Ejecutivo «con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar con un gobierno progresista. Me siento honrado y responsable«. Y ha subrayado que es la hora de la «generosidad», el «compromiso», el «liderazgo» y la «política».

«Convivencia entre pueblos de España»

El proyecto político que Sánchez quiere llevar a cabo los próximos años asegura es «claro y conocido» porque dice «no es algo que iniciemos, es algo que se ha visto en estos 4 años y ha sido refrendado con el aumento en número de votos al gobierno progresista» y se basa en 2 ejes.

Los pilares en los que lo sustenta son: «Progreso social, queremos para los españoles empleos estables y salarios dignos, queremos pensiones seguras para jubilados de hoy y de mañana, queremos formación para los jóvenes que puedan desarrollar su talento, queremos también hacer de la vivienda un derecho y no un bien de lujo especialmente para los jóvenes. Queremos un progreso social que es inseparable de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres; también transición hacia formas de producción y consumo que preserven medio ambiente y el planeta«.

El presidente en funciones considera que junto a las políticas progresistas «el segundo eje de este proyecto es la convivencia entre españoles, también entre los pueblos de España» y llegados a este punto tira de hemeroteca para recordar que en 2018 «me hice cargo de una de las peores crisis, por no decir la peor, de la sociedad española, tarea que no ha sido fácil porque no he contado con oposición para superarlo», pero explica: «Pese a dificultades de la derecha política y mediática que no ha aceptado la diversidad territorial, hemos dado pasos decididos a favor de la concordia. Hoy las tensiones territoriales han retrocedido, España esta mas unida que en 2018» y se compromete a que su marco sea «como siempre ha sido» la Constitución española.

Sin pronunciar la palabra «amnistía», Sánchez ha emplazado al final de su ronda de contactos con el resto de grupos políticos para «fijar su posición» sobre las exigencias que le hagan.

Fuente: EFE