Padre de joven dominicano asesinado por un vecino en El Bronx pide justicia

“Él decía no me dejen morir no me dejen morir.”

Fueron las últimas palabras de Dominic Cruz de 19 años, asesinado a puñaladas a manos de un vecino.

“No tanto que lo apuñaló sino que le hizo así pa’ atrás y pa’ lante y lo mató matao”, dijo José Cruz, padre de la víctima.

El padre de Dominic y toda su familia está conmocionada luego del incidente y todo por un inconveniente cuando el vehículo de la víctima obstruía el del agresor en plena calle.

“Él fue y tocó la puerta de mi casa y el niño mío bajo y yo le dije Dominic, espérame allá abajo, y yo bajo ahora para que nos vamos juntos para el taller a las 8 y algo de la mañana. Y no hacen cinco minutos y el me lo mato al niño ahí.”, agregó.

Ocurrió este jueves en las cercanías de la avenida Inwood y Featherbed Lane en El Bronx. La víctima clamó por ayuda, pero no logró sobrevivir.

“Entro pidiendo auxilio a la bodega, entonces la ambulancia duró de 15 a 20 minutos y eso fue uno de los factores habiendo un hospital ahí mismo a cinco minutos. Fue un fallo de las autoridades porque cuando llegó la ambulancia de los bomberos y dijeron que había que esperar una más grande, que no te nían los utensilios para él”, expresó Junior Cruz, vecino.

Por Noticias Univisión 41