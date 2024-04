Abel Martínez le saca los “trapitos al sol” al Gobierno

El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, la emprendió este jueves contra el Gobierno por el alegado alto costo de los alimentos, los bajos salarios y la falta de inversión para impulsar los sectores productivos de la nación.

Para el aspirante presidencial opositor, los dominicanos pasan hambre, por la falta de dinero para comprar los alimentos.

“Un gran porcentaje de hombres de trabajo y sobre todo mujeres que no encuentran un trabajo, es más, que ya han dejado de buscarlos porque no le dan esa oportunidad, jóvenes que abandonan el país porque no tienen como mantener a su familia, no tienen como pagar sus estudios…”, dijo Abel.

Entrevistado en el programa 55 minutos, por Julissa Céspedes, Abel Martínez, también aseguró que en el país solo se está gobernando para una élite corporativa.

“Pero sucede que los dominicanos somos todos y la oportunidad la debemos de tener todos. Entonces, el 19 de mayo, es una decisión de continuar con este Estado y esta angustia como viven la mayoría de los dominicanos o apostar por lo bien hecho y apostar por resultados positivos para todos”, destacó.

De cara a las elecciones del 19 de mayo, la estrategia del PLD está dirigida a reducir la abstención, según reveló el alcalde de Santiago.

“La meta es que el pueblo vote y si la mayoría va y vota significa que lo hará por un partido que le ha significado desarrollo, que le significó oportunidades, no por un partido que actualmente tiene a los dominicanos en zozobra con el alto costo de la comida, la calidad baja de la educación, un sector agropecuario abandonado…”, finalizó.

Según los estudios de opinión presentados por diversas firmas encuestadoras, Abel Martínez, se encuentra en un lejano tercer lugar, de cara a las elecciones del próximo mes.

Por Rafael Lara