Enmascarado abre fuego contra un taxi en movimiento en Nueva York

Un pasajero enmascarado abrió fuego contra un taxi sin medallón en El Bronx, Nueva York.

Cinco impactos de bala todavía marcan el vehículo de este taxista de El Bronx que está vivo de milagro luego de resultar atacado a balazos por un pasajero que iba enmascarado, en un aterrador momento que resultó captado por las cámaras dentro de su taxi.

“Fue corriendo, él me tiró los tiros corriendo, fue un momento muy espeluznante, no quisiera que alguien lo viviera”, dijo Eufélix Jiminián, taxista.

Junto a la Federación de Taxistas del Estado de NY, hoy Eufélix Jiminián revivió la trágica experiencia que tuvo hace menos de dos semanas con el propósito de que el sospechoso sea identificado y arrestado.

“Estamos ofreciendo una recompensa de US$3 mil dólares a quien nos pueda dar información de quien fue el que cometió este crimen”, expresó Fernando Mateo, fundador NYSFTD.

El incidente ocurrió el pasado tres de mayo, poco antes de las cuatro de la mañana.

Respondiendo a una llamada a su base de taxis, el chófer dominicano, de 26 años, se dirigió a una residencia en el sector de Pelham Bay donde el pasajero enmascarado se subió a su vehículo.

Y no fue hasta que se acercaban a su destino final en Bronx Boulevard que Eufélix se percató del peligro cuando el sospechoso abrió la puerta trasera, se lanzó del taxi y abrió fuego sin parar.

“Sonó como una explosión y yo dije, oh, me explotó la goma del carro. Yo dije si este tipo me alcanza, me va a pegar par de tiros que pueda ser que me alcance”, señaló Eufélix Jiminián, taxista.

El joven taxista por ahora no ha vuelto a trabajar debido al temor, porque dice, en un principio jamás pensó que su vida corría tanto peligro.

“Nosotros le decimos a los chóferes que nunca recojan a nadie que tenga una máscara y que ellos no puedan identificar porque es una manera muy cierta de que le van a robar o lo van a matar”, advirtió Fernando Mateo, fundador NYSFTD.

Por Ana Ledo, Noticias Telemundo 47