Confinamiento dispara el número de contenido sexual de menores en internet

El confinamiento nos recluyó y no quedo otra que meterse en casa, pasando el tiempo conectado a Internet con alguno de nuestros dispositivos. Los más pequeños de la casa aprendieron, socializaron y jugaron con ellos durante aquellas semanas, algo que los depredadores sexuales aprovecharon para obligar a más niños a crear contenido sexual, incluso a sus amigos o hermanos, a través de cámaras web y teléfonos inteligentes.

Es la conclusión de un informe de la Internet Watch Foundation (IWF), una organización del Reino Unido dedicada a rastrear videos e imágenes de abuso sexual infantil en línea. Según sus datos, el material en línea de contenido sexual entre los niños de primaria se disparó un 1000% desde el inicio del confinamiento por la pandemia.

Online sexual abuse is a serious issue for all children – especially for those with additional vulnerabilities. Our resource for parents, carers and teachers will help you understand how you can take simple steps to protect them online. Learn more: https://t.co/M73y7IdTBJ. pic.twitter.com/L34cz2GQyv