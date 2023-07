Cómo solicitar ayudas para pagar el alquiler en Estados Unidos

Para quienes desean alquilar una vivienda en Estados Unidos pero se enfrentan a dificultades económicas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ofrece un programa de asistencia conocido como Vales de Elección de Vivienda (HCV), antes Sección 8.

Este programa está diseñado para ayudar a familias con bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidad a pagar el alquiler de viviendas privadas seguras y decentes.

¿Cómo funciona el programa HCV?

El propósito del programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV) es complementar el pago del alquiler de viviendas privadas para quienes reúnan los requisitos. El subsidio, financiado por el gobierno federal, se paga directamente al propietario en nombre de la familia beneficiaria. Los HCV cubren parte o la totalidad del alquiler, y los participantes son libres de buscar su propia vivienda.

Requisitos

Para poder optar a este subsidio, deben cumplirse ciertos requisitos, como ser ciudadano estadounidense o extranjero con un estatus migratorio que permita optar a la ayuda para la vivienda. Además, se tienen en cuenta los ingresos brutos anuales y el tamaño de la familia. Cabe señalar que cada estado puede tener requisitos adicionales, por lo que es importante ponerse en contacto con su Agencia de Vivienda Pública local para obtener información específica.

¿Cómo se solicitan?

Para solicitar los HCV, es necesario ponerse en contacto con la Agencia de Vivienda Pública local. Si necesita ayuda adicional, puede ponerse en contacto con la oficina local del HUD.

¿Cómo se encuentra una vivienda en alquiler?

Los beneficiarios de los HCV pueden buscar y seleccionar su propia vivienda. Algunas formas de encontrar una vivienda incluyen usar aplicaciones y sitios web de bienes raíces, obtener ayuda de corredores, buscar a través de avisos clasificados impresos o en línea, realizar recorridos a pie por la comunidad o buscar departamentos vacantes en el mismo edificio. También hay grupos comunitarios que pueden prestar ayuda.

Programas de ayuda de alquiler por estado

En distintos estados de Estados Unidos existen programas específicos de ayuda al alquiler. Algunos ejemplos son:

Ayuda al alquiler en California:

La Vivienda es Clave

Programa de Asistencia Energética para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHEAP)

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD)

Ayuda al alquiler en Florida:

Corporación de Financiación de Viviendas de Florida (FHFC)

United Way de Miami

Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF)

¿Hay ayuda para inmigrantes indocumentados?

Es importante señalar que las personas indocumentadas también pueden tener dificultades para pagar el alquiler debido a su situación migratoria. Sin embargo, existen organizaciones sin ánimo de lucro que prestan asistencia a este sector de la población, como el National Immigration Law Center, The UndocuFund, The National Coalition for the Homeless (NCH) y The Urban Justice Center. Además, parte de la población inmigrante puede tener acceso a programas como el Emergency Rental Assistance Program (ERAP).