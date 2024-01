Colombia: más de la mitad del país está en alerta roja por riesgo de incendios forestales

Colombia está en alerta por las altas temperaturas provocadas por el fenómeno de El Niño. El presidente del país suramericano, Gustavo Petro, hizo una declaración de desastre natural para atender la crisis ambiental y pidió ayuda internacional.

682 de los 1.101 municipios colombianos están en alerta roja por riesgo de incendios. Uno de los lugares más afectados son los cerros que rodean a la capital del país, Bogotá.

Además, es especialmente preocupante la situación en los páramos y nevados de Colombia. Las altas temperaturas y falta de precipitaciones debido al fenómeno de El Niño han causado que arda la Sierra Nevada de Santa Marta, reserva hidrográfica en el norte de Colombia, al igual que los páramos de Berlín y Santurbán, cerca de la frontera con Venezuela.

En Berlín y Santurbán, las llamas se pudieron controlar parcial o totalmente en las últimas horas. Sin embargo, el daño ambiental es significativo en estos ecosistemas, que son claves para la recolección, el abastecimiento y la filtración del agua para el consumo humano.

El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz, región noreste de Colombia y donde se encuentran estos dos páramos, confirmó que los equipos de socorro lograron extinguir los principales focos, pero no descarta que las llamas puedan reactivarse.

“El incendio en el páramo ha sido controlado, no hay fuego, esperamos siga así y no se reactive. Gracias a todos los que han ayudado en esta tarea. Ahora empezaremos la tarea de recuperación”, escribió en su cuenta de X el gobernador.

El 49% de los páramos que existen en el planeta están en Colombia. Las decenas de hectáreas arrasadas por el fuego en Berlín y Santurbán se recuperarán hasta dentro de más de 50 años, según autoridades locales.

Desastre natural en Colombia

En la Amazonía, la región más biodiversa del mundo, los incendios han consumido más de ocho mil hectáreas en el Parque Nacional Natural El Tuparro.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos, la emergencia en el Parque Nacional no ha podido ser atendida por los bomberos del municipio, debido a que no tienen un convenio con la administración municipal. «En ese orden de ideas no pueden realizar trabajos al no tener fondos ni garantías sobre la misma integridad de los bomberos (ARL-Seguros)», advirtió el organismo.

Este problema de financiación y coordinación entre el centro del país y las regiones generó críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro, quien decidió declarar la situación de desastre natural.

La medida, entre otras cosas, permite destinar recursos excepcionales a la atención y mitigación de la actual crisis ambiental.

Los objetivos del decreto de desastre natural —que durará un año— son:

Reparación de afectaciones por incendios forestales: el decreto contempla la movilización de recursos para reparar las afectaciones causadas por los más de 500 incendios forestales que han asolado el país. Pretenden proporcionar asistencia y apoyo a las comunidades afectadas, considerándolas víctimas climáticas de esta crisis.

Duración de un año: la medida adoptada durará un año, durante el cual se implementarán acciones concretas para enfrentar los impactos de los incendios forestales y las sequías.

Redistribución de partidas presupuestales: el presidente Petro enfatizó que el decreto no constituye una declaración de emergencia, sino una iniciativa destinada a redistribuir partidas presupuestales. La redistribución pretende asignar recursos financieros de manera eficiente para afrontar las consecuencias de la crisis climática en varias regiones del país.

Apoyo a víctimas climáticas: uno de los objetivos centrales del decreto es brindar apoyo y reparación a las víctimas climáticas. Se buscará no solo abordar las pérdidas materiales, sino también ofrecer asistencia a las comunidades afectadas, reconociéndolas como afectadas por eventos climáticos extremos.

Coordinación nacional e internacional: el presidente destacó la importancia de la coordinación a nivel nacional e internacional. Colombia buscará ayuda internacional para complementar los recursos nacionales, asegurando una respuesta integral y eficiente frente a la crisis climática.

Compromiso con la reconstrucción: se hace hincapié en el compromiso con la reconstrucción, tanto de las áreas afectadas como de la infraestructura dañada. Esto incluirá proyectos específicos destinados a la restauración de ecosistemas y la rehabilitación de comunidades afectadas.

Presidente de Colombia solicita apoyo

Petro solicitó el soporte de Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá respondieron al llamado, mientras que los equipos de socorro locales tratan de contener los principales focos de incendios que han causado la devastación de especies claves para el ecosistema colombiano, como los frailejones.

La humanidad ha desarrollado unos mecanismos de solidaridad (…) nosotros vamos a activarlo (…) En este momento en nuestro continente, EE. UU., Chile, Perú son los países que ya han respondido, y Canadá en el último instante que tiene una enorme experiencia, dijo Petro a la prensa en Tumaco, ciudad del suroeste del país que se ha convertido en la sede del Ejecutivo durante esta semana.

Además, Petro indicó que también pidió el apoyo de la ONU y la Unión Europea. «Hoy los incendios son mayores que ayer. Vamos hacia una etapa cada vez más dura. La predicción de esta crisis del clima es que atravesaremos todo el mes de febrero y buena parte de marzo. Esperamos que a finales de marzo termine el ciclo», insistió.

Estas declaraciones hacen referencia a las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) que puso 883 de los 1.101 municipios del país en alerta por incendios.

